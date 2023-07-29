Население боится, – Латушко сказал, что "Вагнер" может устроить в Беларуси

Белорусская пропаганда пытается убедить своих граждан, что военные преступники из "Вагнера" на ее территории – это благо. Однако сами белорусы относятся к наемникам с осторожностью, ведь их пребывание почти наверняка приведет к конфликтам.

Об этом 24 Каналу рассказал белорусский оппозиционер и заместитель председателя Объединенного переходного Кабинета Белоруссии Павел Латушко. По его мнению, появление "Вагнера" может забрать у режима Лукашенко монополию на насилие в Беларуси.

Смотрите также Три страны могут закрыть границы с Беларусью из-за угрозы "вагнеровцев": ей грозит изоляция

Что думают белорусы о "Вагнере"

Критичность к "Вагнеру" в белорусском обществе достаточно высока. Иначе белорусской пропаганде не нужно было бы убеждать своих граждан в том, что присутствие российских наемников на их территории является подарком судьбы.

Белорусское общество боится, что Вагнер сможет совершать преступления безнаказанно. Ранее монополию на насилие в Беларуси имели исключительно лукашенковские силовики. Теперь же на территории Беларуси появилась структура, которая может отобрать у самопровозглашенной власти часть этой монополии.

В Беларусь уже прибыли 11 и 12 колонны русских наемников. Сообщается, что в них впервые ехали бронеавтомобили "Щука". В 11 колонне наблюдатели суммарно насчитали 29 машин

, а в 12 колонне – 50.

"Представьте себе, что произойдет, если люди с оружием совершат правонарушение. Белорусские силовики привыкли действовать жестко, но в этом случае их жестокость может не сработать", – предположил Латушко.

Лукашенко уже отправлял своих силовиков в расположение вагнеровцев, чтобы договориться о сосуществовании без преступлений. Но сомнительно, что военные преступники будут кем-то контролироваться.

Павел Латушко о "Вагнере" на территории Беларуси: смотрите видео

Что происходит в Беларуси: последние новости