белорусы на границе с Украиной, провели ротацию личного состава и техники , – Генштаб

Угроза из беларуси абсолютно не выдумана, там продолжаются странные маневры у украинской границы. Украина готовится ко всем возможным сценариям.

Последние новости о происходящем у границ нашего государства с беларусью сообщили в утренней сводке Генштаба на 13 июля. Их армия усиливает границу.

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Ротация, проверка штаба и авиаудары

По информации наших военных, на Волынском и Полесском направлениях в подразделениях вооруженных сил республики беларусь провели ротацию части личного состава и техники. Они выполняют задачи по усилению охраны белорусско-украинской границы.

Кроме того, продолжается проверка штаба Войск территориальной обороны Жлобинского района Гомельской области Беларуси.

Не стоит забывать и то, что с территории этой враждебной страны по нашему государству наносят авиационные удары и выпускают ракеты. Поэтому Генштаб предупреждает, что до сих пор сохраняется угроза того, что противник нанесет ракетные и авиационные удары с территории и воздушного пространства этой страны.