Белорусы пытаются воздержаться от участия в войне против Украины, – ГУР МО

Белорусы пытаются воздержаться от присоединения к войне против Украины. Украинская разведка круглосуточно следит за ситуацией на границе.

Об этом заявил в комментарии британскому телеканалу представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк.

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По его словам, военная разведка Украины круглосуточно наблюдает за российскими войсками на территории Беларуси и попытками РФ полностью привлечь белорусов к войне.

Мы видим, что Беларусь вроде бы и поддерживает Россию и в то же время, всеми способами пытается воздержаться от присоединения к войне. Мы также видим, насколько Россия на них давит,

– сказал Черняк.

Какова вероятность повторного наступления из Беларуси

В то же время, по оценкам военной разведки Украины, белорусские военные будут вынуждены подчиниться приказам Лукашенко и могут быть вовлечены во вторжение в Украину.

Однако в ближайшие 2 – 3 недели ни сил, ни средств для вторжения с территории Беларуси у россиян не существует.

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Что происходит между Лукашенко и Путиным

На протяжении последних недель с территории Беларуси вражеские войска не наносили ракетных ударов по Украине. Вероятно, Лукашенко борется за свое существование.

Аналитики предполагают, что Лукашенко боится, что его постигнет участь экс-министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея и российский диктатор Владимир Путин убьет его;

В то же время сидеть рядом с главой Кремля на скамье подсудимых международного трибунала Лукашенко не хочет.

Также Лукашенко опасается, что смерть многих белорусов на этой войне вызовет негативные реакции в белорусском обществе.