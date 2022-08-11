В Генштабе объяснили, сколько белорусов воюют за россию против Украины

Сейчас в Украине воюет около 13 тысяч белорусов на стороне оккупантов. На войну они согласились пойти ради денег.

Основные факторы военного присутствия врага – страх и деньги. Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, передает 24 канал.

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Почему белорусы воюют за россию

По словам Громова, основной мотив белорусских наемников – деньги. Никакой идеологической составляющей в действиях оккупационных войск нет.

Страх и деньги – основные факторы российского военного присутствия,

– подчеркнул Громов.

В Генштабе отметили, что оккупанты приглашают на полигоны беларуси иностранных представителей – из Сирии, Мали, Лаоса, Узбекистана.

"Есть подозрения, что именно в канун Дня Независимости Украины россия может устроить провокацию на белорусском полигоне, с гибелью иностранцев. Чтобы деморализовать ВСУ и втянуть беларусь окончательно в военные действия", – добавил Громов.

белорусы хотят защищать Украину

13 июля белорусский пограничник незаконно, под обстрелами пересек границу со стороны Волыни – его задержали. Оказалось, что мужчина нарушил границу, чтобы присоединиться к Силам обороны Украины в войне против российских оккупантов.

За Украину также воюют многие белорусы. Так, батальон белорусских добровольцев имени Кастуся Калиновского был реорганизован в полк. В него вошли 2 подразделения.

Ранее сообщалось, что присоединившийся к ВСУ полк белорусских добровольцев имени Калиновского первым пойдет против сил лукашенко, если те нападут на Украину. Об этом заявил командир батальона.

Возможно ли наступление беларуси на Украину

Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко всеми способами оттягивает вторжение в Украину.

Военный обозреватель Денис Попович заявил, что белорусская армия не готова к наступлению на Украину. Начала боевых действий не хочет и белорусское общество.

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