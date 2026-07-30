Белошицкий стал новым руководителем патрульной полиции

30 июля временный исполняющий обязанности главы Национальной полиции Украины Максим Цуцкиридзе представил личному составу начальника Департамента патрульной полиции. Им стал полковник полиции Алексей Белошицкий.

Об этом сообщили на официальной странице Нацполиции.

Что известно об Алексее Белошицком?

До назначения Белошицкий занимал должность первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции.

Алексей Белошицкий – один из тех, кто стоял у истоков создания патрульной полиции и много лет работал над ее развитием. Он принимал непосредственное участие во внедрении современных подходов к работе, создании новых подразделений, формировании законодательной базы современной полиции, развитии системы автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения, а также в совершенствовании законодательства в сфере безопасности дорожного движения и общественного порядка,

– отметили в Нацполиции.

В условиях полномасштабной войны Белошицкий присоединился к созданию бригады "Хищник" при Департаменте патрульной полиции, а также выполнял боевые задачи в ее составе.

Позже под его руководством бригада расширила свои возможности и сформировала подразделения ударных беспилотных летательных аппаратов и аэроразведки.

Для вас это не новый офицер – большую часть своей жизни он посвятил службе в патрульной полиции. Поэтому на этом пути я пожелаю ему успехов, взвешенных решений и эффективной работы,

– отметил Максим Цуцкиридзе.

В свою очередь новоназначенный руководитель патрульной полиции поблагодарил за доверие.

"Для меня большая честь и в то же время большая ответственность быть вашим командиром. Впереди много вызовов, но я буду делать все, чтобы сохранить наши принципы, ценности и подходы, которые мы выстраивали на протяжении этих лет, и в то же время совершенствовать и развивать их", – обратился он к коллегам.

Напомним, что 30 июля также стало известно, что Зеленский провел масштабные кадровые изменения в СБУ.

Он назначил: