Назначение Белоусова министром обороны России – плохая новость для нас

То, что на должности министра обороны будет утвержден бывший вице-премьер Андрей Белоусов – практически свершившийся факт. В России правительство – продолжение политики диктатора и его работа не предполагает самостоятельности при избрании кандидатур. Его задача – проголосовать за поданные диктатором кандидатуры.

Шойгу больше не нужен

Практически все западные аналитики сходятся в том, что главным в смене министра обороны является не снятие Сергея Шойгу, а именно назначение Белоусова. Обогащение и тотальная коррупция не является определяющим фактором при принятии решения.

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Это вообще не фактор для принятия решений в российской вертикали. Наказания за коррупцию заслуживают только те, кого надо наказать показательно. Уголовные дела – инструмент, а не система. В свое время Борис Акунин приписал Ивану Грозному слова, которые точно характеризуют отношение российских царей к челяди: "Верному слуге давай кормиться – так мне еще отец завещал".

Шойгу больше не нужен, потому что изменилась концепция войны. Не достигнув желаемого результата – быстрого захвата Украины – и укрепившись в желании вести войну уже не только с нами, но и с коллективным Западом, США, "натовскими агрессорами", диктатор решил изменить подходы.

Он никогда этого не признает, но предложив гражданского Белоусова, который не провел ни одного дня в армии, Владимир Путин следует общему западному стандарту: министр обороны должен быть гражданским.

Справедливости ради стоит заметить, что Шойгу также был гражданским лицом, но после назначения в 2012 году он получил звание генерала и полюбил наряжаться в разнообразную форму и обвешивать себя цацками.

На Западе гражданский во главе министерства обороны – это распространенное правило. А в Украине – вообще закон. Верховная Рада приняла закон о нацбезопасности, согласно которому Минобороны должен возглавить гражданский, еще в июне 2018 года. Причем гражданским будет не только министр, а и все его заместители.

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Белоусов получил четкое задание от Путина

Назначение Белоусова – плохая новость. Это значит, что во главе министерства станет менеджер, а не болван-солдафон, кем был Шойгу. Менеджер, который имеет четкое понимание того, как именно управлять. Четких экономических принципов, помноженных на верноподданство непосредственно Путину.

Западные аналитики сходятся в том, что Белоусов наиболее одаренный и наиболее нелиберальный экономист Кремля. Диктатор поставил ему четкую задачу – победить в Украине и подготовить Россию к долгосрочному конфликту против НАТО.

Новый глава минобороны России – кейнсианец. А это значит, что он отстаивает активную роль правительства в экономике. Кейнсианцы уверены, что правительство должно активно вмешиваться в экономику, особенно в периоды экономических кризисов. Что рыночные механизмы не работают, и нужно централизованное управление, жесткая монетарная политика и максимальное, через административные рычаги, создание полной трудовой занятости. Масштабируйте это на оборонный сектор и увидите то, что можно назвать "военной экономикой".

То есть ничем не примечательный Белоусов может стать важным элементом войны. Здесь важно, чем мы все ответим на его действия. Здесь видится стратегия не вопреки стратегии Путина, а проактивная политика. Экономический потенциал НАТО должен больше работать на военные нужды. Выделение средств на это должно происходить "по умолчанию". Перспектива войны с участием стран НАТО – перспектива к которой надо готовиться, не рассчитывая на то, что "пронесет". Не пронесет.