Белозерка в Херсонской области под украинским флагом

Украинские защитники вернули под контроль еще один поселок на Херсонщине – Белозерка. Там уже развевается украинский флаг.

В сети публикуют фото из освобожденной деревни Белозерка. ВСУ уверенно продвигаются вперед.

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В селе Белозерка уже развевается украинский флаг / Фото Соцсети

Где находится Белозерка: показываем на карте

В сети уже появились первые видео из деоккупированного поселка. Люди чувствуют, что им бояться уже нечего, они под защитой ВСУ, а потому срывают пропагандистские билборды, которые разместили оккупанты на улицах поселка.