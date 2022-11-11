Белозерка в Херсонской области под украинским флагом
11 ноября 2022 , 12:09Читати новину українською
Украинские защитники вернули под контроль еще один поселок на Херсонщине – Белозерка. Там уже развевается украинский флаг.
В сети публикуют фото из освобожденной деревни Белозерка. ВСУ уверенно продвигаются вперед.
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В селе Белозерка уже развевается украинский флаг / Фото Соцсети
Где находится Белозерка: показываем на карте
В сети уже появились первые видео из деоккупированного поселка. Люди чувствуют, что им бояться уже нечего, они под защитой ВСУ, а потому срывают пропагандистские билборды, которые разместили оккупанты на улицах поселка.