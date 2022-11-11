У мережі публікують фото зі звільненого села Білозерка. ЗСУ впевнено просуваються вперед.

Увага Окупанти б'ються за човни, Генштаб підтвердив звільнення селищ: що відбувається біля Херсона



У селі Білозерка уже майорить український прапор / Фото Соцмережі

Де розташована Білозерка: показуємо на карті

У мережі уже з'явились перші відео з деокупованого селища. Люди відчувають, що їм боятись уже нічого, вони під опікою ЗСУ, а тому зривають пропагандистські білборди, які розмістили окупанти на вулицях селища.