Россияне обстреляли Белозёрку в Херсонской области: там были прилеты и горели дома

Российские захватчики продолжают терроризировать прифронтовые населенные пункты Херсонской области. Вследствие вражеского обстрела пострадал поселок Белозёрка.

В результате дерзких действий оккупантов в населенном пункте были прилеты и пожары в домах. Об этом сообщают местные телеграм-каналы, передает 24 Канал.

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Россияне сильно обстреляли Белозёрку

Местные паблики сообщили 8 мая около 00 часов 46 минут, что российские захватчики выпустили полный залп из реактивных систем залпового огня с временно оккупированного левого берега Херсонской области. Под ударом оказался сам город Херсон. Очевидцы писали, что там прозвучало много взрывов.

Кроме того, в области также фиксировали вражеские дроны-камикадзе типа "Шахед", которые двигались в северном направлении. Около 01 часа враг продолжил обстрел Херсона из РСЗО.

Уже через 6 минут стало известно, что в Белозёрке в результате вражеского обстрела есть прилеты. В поселке произошло сильное возгорание, которое очевидцы показали на кадрах.



В Белозёрке начался пожар после вражеского обстрела / Фото из местных телеграм-каналов

Кроме того, местные жители сообщали, что у людей в Белозёрке горят дома в результате прилетов. Около 01 часа 35 минут российские захватчики снова начали обстреливать Херсон и прилегающие населенные пункты с оккупированного левого берега области.

Россия продолжает обстреливать Херсонскую область

Российская армия 21 апреля бомбила Новокаховскую общину в Херсонской области. Два КАБа было выпущено по селу Казацкое.

По словам председателя областной госадминистрации Александр Прокудин, в результате удара был разрушен подъезд пятиэтажки. Также один жилой дом загорелся, но пострадавших там не было.

Сам Херсон в тот день также находился под обстрелом противника. С самого утра оккупанты крыли снарядами одновременно несколько жилых кварталов города.

В частности, в Корабельном районе враг попал в многоэтажку и припаркованные рядом автомобили. А в Днепровском районе в результате обстрела пострадала 81-летняя женщина, у которой медики диагностировали взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию.