Республиканцы хотят объявить импичмент Байдену: Белый дом готовится защищать президента США

Белый дом готовится отражать вероятную попытку республиканцев инициировать импичмент президенту США Джо Байдену. Сторонники президента США заявляют, что республиканцы пытаются инициировать импичмент, несмотря на то, что не имеют доказательств против Байдена.

Белый дом создал оперативный штаб, в который вошли два десятка юристов, помощников законодателей и сотрудников по связям с общественностью. Этот штаб должен помочь отреагировать на вероятный запрос республиканцев по поводу импичмента Байдена.

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У Байдена заявили о склонности республиканцев к хаосу

Сообщается, что штаб формировался в течение нескольких месяцев в офисе юрисконсульта Белого дома в рамках ответа на расследование, возглавляемое республиканцами в Палате представителей.

Сторонники Байдена говорят, что готовятся решительно противодействовать расследованию по импичменту. Сторона Байдена описывает расследование как бездоказательную партийную фикцию, демонстрирующую склонность республиканцев к хаосу.

Сравнивать это с прошлыми импичментами – это не яблоки с яблоками и даже не яблоки с апельсинами; это яблоки со слонами. Никогда в современной истории импичмент не основывался на отсутствии доказательств,

– сказал помощник Белого дома.

Сообщается, что Белый дом начал готовиться к импичменту в первый день работы нового большинства в Палате представителей этого года.

Источник журналистов, знакомый со стратегией, сообщил, что помощники Белого дома изучили заявления Республиканской партии и доработали послание и команду реагирования.

Сторонники Байдена активизировались после того, как спикер Кевин Маккарти, республиканец от Калифорнии, назвал расследование по импичменту "естественным шагом вперед",

В чем республиканцы обвиняют Байдена

Республиканцы в Палате представителей заявили, что сосредоточат свое расследование на предполагаемой преступной деятельности сына Байдена, Хантера Байдена, в рамках его зарубежных деловых операций.

Расследование также углубится в пока что недоказанные утверждения о том, что Джо Байден занимался взяточничеством, коррупцией или иным образом злоупотреблял своей властью, чтобы помочь обогатить своего сына, когда был вице-президентом.

В то же время, даже некоторые представители Республиканской партии в Палате представителей признали, что не имеют доказательств неправомерных действий президента.

Однако Маккарти настаивает на том, что существует "культура коррупции, которая пронизывает всю семью Байденов".

Лицо, знакомое с ходом подготовки в Белом доме, заявило, что расследование по импичменту "не является усилием, основанным на фактах, это усилие, сосредоточенное на выборах".

Если республиканцы доведут до конца угрозы расследования импичмента в ближайшие недели или месяцы, демократы планируют убедить общественность в том, что политика республиканцев "оторвана от жизни", поскольку добиваются импичмента, что может нарушить работу правительства.