Белый дом и Кремль согласовали встречу Путина и Байдена: место и время

25 мая 2021 , 14:08
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Источник:

сайт Белого дома

Соединенные Штаты и Россия согласовали место и дату встречи Джо Байдена и Владимира Путина. Она состоится 16 июня в Женеве.

На сайте Белого дома появилось заявление пресс-секретаря Джен Псаки относительно даты и места встречи президента Джо Байдена и президента России Владимира Путина.

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Встреча Байдена и Путина: заявление США

Президент Байден встретится с президентом Путиным в Женеве (Швейцария) 16 июня 2021 года,
– говорится в сообщении.

Лидеры государств обсудят весь спектр насущных вопросов, поскольку Вашингтон "стремится восстановить предсказуемость и стабильность отношений между США и Россией".

Кремль подтвердил информацию

Также аналогичная информация о дате и времени встречи президентов появилась и на сайте Кремля.

Москва сообщила, что во время встречи Байден и Путин обсудят

  • состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений,
  • проблематику стратегической стабильности,
  • актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса,
  • урегулирование региональных конфликтов.

Детали предстоящей встречи Байдена и Путина: основное

  • Еще в апреле 2021 года американский президент предложил Путину встретиться на территории третьей страны. Тогда организовать ее согласились Финляндия, Австрия и Исландия.
  • В мае госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что встреча состоится уже в ближайшие недели.
  • Позже в российском МИД уточнили, что президенты могут пообщаться в одной из дипломатических столиц Европы. Однако деталей не сообщали.
Автор: Наталія Пристанська