Белый дом и Кремль согласовали встречу Путина и Байдена: место и время

Соединенные Штаты и Россия согласовали место и дату встречи Джо Байдена и Владимира Путина. Она состоится 16 июня в Женеве.
На сайте Белого дома появилось заявление пресс-секретаря Джен Псаки относительно даты и места встречи президента Джо Байдена и президента России Владимира Путина.
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Встреча Байдена и Путина: заявление США
Президент Байден встретится с президентом Путиным в Женеве (Швейцария) 16 июня 2021 года,
– говорится в сообщении.
Лидеры государств обсудят весь спектр насущных вопросов, поскольку Вашингтон "стремится восстановить предсказуемость и стабильность отношений между США и Россией".
Кремль подтвердил информацию
Также аналогичная информация о дате и времени встречи президентов появилась и на сайте Кремля.
Москва сообщила, что во время встречи Байден и Путин обсудят
- состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений,
- проблематику стратегической стабильности,
- актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса,
- урегулирование региональных конфликтов.
Детали предстоящей встречи Байдена и Путина: основное
- Еще в апреле 2021 года американский президент предложил Путину встретиться на территории третьей страны. Тогда организовать ее согласились Финляндия, Австрия и Исландия.
- В мае госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что встреча состоится уже в ближайшие недели.
- Позже в российском МИД уточнили, что президенты могут пообщаться в одной из дипломатических столиц Европы. Однако деталей не сообщали.