Об этом сообщает The Guardian.

С чего начался конфликт?

Как следует из официальных публикаций в соцсетях, инцидент произошел во время встречи в Овальном кабинете. Журналистка CNN Кристен Холмс попросила главу государства прокомментировать слова Джона Оссоффа, который обвинил президента в нежелании работать и чрезмерной близости с ассистенткой Натали Гарп.

В ответ Дональд Трамп назвал сенатора "двойником Пи-Ви Германа", а саму репортершу попытался заставить замолчать. Он перебивал ее, когда она пыталась задать вопрос.

Тише, тише, тише. Вы очень неуважительны. Вы – фейковые новости, вы – громкий и шумный человек,

– Дональд Трамп, президент США.

Белый дом назвал журналистку позором профессии

Впоследствии аккаунт оперативного реагирования администрации опубликовал видео перепалки, назвав Холмс позором для профессии. В следующем посте представители власти упомянули семью женщины.

Когда-нибудь ваши дети наткнутся на ваш отвратительный и бесчеловечный вопрос. Им будет скучно и стыдно иметь такую бездушную и мстительную мать,

– говорится в официальном сообщении.

"Эти мерзавки – худшие из худших", – обрушилась с резкой критикой пресс-служба Белого дома, имея в виду Холмс. Руководство телеканала CNN выпустило официальное заявление в защиту своей сотрудницы.

В компании подчеркнули, что она задавала острые и общественно важные вопросы, а подобные личные нападки несовместимы с принципами свободной прессы.

История конфликтов с прессой

Напомним, ранее директор по коммуникациям Белого дома также опубликовал серию оскорблений в адрес сенатора Оссоффа. В то же время у самого Дональда Трампа есть долгая история конфликтов с журналистками, которые задают ему неудобные вопросы.

В прошлом он говорил "потише, поросенок" репортерше издания Bloomberg и называл другую сотрудницу CNN коррумпированной. Также политик демонстративно покидал эфир программы на канале NBC после того, как назвал модератора дураком.