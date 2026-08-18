Про це повідомляє The Guardian.
З чого почався конфлікт?
Як випливає з офіційних публікацій у соцмережах, інцидент розпочався під час зустрічі в Овальному кабінеті. Журналістка CNN Крістен Голмс попросила главу держави відреагувати на слова Джона Оссоффа, який звинуватив президента у небажанні працювати та надмірній близькості з асистенткою Наталі Гарп.
У відповідь Дональд Трамп назвав сенатора "двійником Пі-Ві Германа", а саму репортерку спробував змусити замовкнути. Він перебивав її під час спроби поставити запитання.Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
Тихіше, тихіше, тихіше. Ви дуже нешанобливі. Ви фейкові новини, ви гучна і галаслива людина,
– Дональд Трамп, президент США.
Білий дім назвав журналістку ганьбою професії
Згодом акаунт швидкого реагування адміністрації опублікував відео перепалки, назвавши Голмс приниженням для професії. У наступному дописі представники влади згадали родину жінки.
Колись ваші діти натраплять на ваше огидне і нелюдське запитання. Їм буде нудно і соромно мати таку бездушну і мстиву матір,
– офіційне повідомлення.
"Ці мерзотниці – найгірші з найгірших", – вилаялася пресслужба Білого дому, маючи на увазі Голмс. Керівництво телеканалу CNN випустило офіційну заяву на захист своєї співробітниці.
У компанії наголосили, що вона ставила жорсткі та суспільно важливі запитання, а подібні особисті випади є несумісними з принципами вільної преси.
Історія конфліктів з пресою
Нагадаємо, раніше директор з комунікацій Білого дому також опублікував серію образ на адресу сенатора Оссоффа. Водночас сам Дональд Трамп має тривалу історію конфліктів із журналістками, які ставлять йому незручні запитання.
У минулому він казав "тихіше, поросятко" репортерці видання Bloomberg та називав іншу співробітницю CNN корумпованою. Також політик демонстративно залишав ефір програми на каналі NBC після того, як назвав модератора дурним.