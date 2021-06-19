Нонсенс, – Белый дом опроверг слухи о заморозке военной помощи Украине

Официальный Вашингтон обнародовал 18 июня пресс-релиз, в котором опроверг информацию о замораживании военной помощи Украине. Мол, идея о непредоставлении со стороны США помощи Украине в сфере безопасности – это нонсенс.

На сайте Белого дома опубликовано заявление пресс-секретаря президента США Джо Байдена Джен Псаки. Она заверила, что на этот момент Киеву предоставлена ​​вся запланированная Конгрессом помощь.

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В США прокомментировали информацию СМИ о заморозке военной помощи Киеву

Заявление Белого дома по поводу слухов о прекращении военной помощи Украине содержит такие акценты:

Еще перед встречей Джо Байдена и Владимира Путина США предоставили Украине пакет в 150 миллионов долларов помощи в сфере безопасности.

Более того, президент США перед всем миром сказал, что будет продолжать помогать Украине "противостоять российской физической агрессии".

Мысль о том, что мы сдерживали помощь Украине в области безопасности – это нонсенс. На этот момент мы предоставили всю сумму, запланированную для этого Конгрессом,

– подчеркнула Джен Псаки.

Пресс-секретарь президента США также сообщила, что ее страна подготовила деньги даже на случай дальнейшего вторжения России в Украину. Однако сумму не назвала.

Откуда появилась информация о прекращении помощи Украине со стороны США