Об этом сообщил координатор Совбеза Белого дома Джон Кирби во время брифинга, передает 24 канал.

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Боеприпасы с обедненным ураном исследовали по поводу их влияния на здоровье людей. Это не радиоактивная угроза. Они и в помине не представляют ядерной угрозы. Это обычный тип боеприпасов, используемый из-за его бронебойных свойств,

– подчеркнул он.

В то же время Кирби добавил, что Соединенные Штаты не передают Украине боеприпасы с обедненным ураном.

Представитель Белого дома также дал правильный ответ россиянам, которые уже второй день скулят об опасности боеприпасов и якобы эскалации со стороны Запада и Украины.

"Если Россия глубоко обеспокоена здоровьем своих танков и своих танкистов, то самый безопасный для них вариант – переместить их через границу и вывезти из Украины", – объяснил Кирби.

Что известно о передаче Украине боеприпасов с обедненным ураном и истерике России