Про це повідомив координатор Радбезу Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу, передає 24 Канал.

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Боєприпаси зі збідненим ураном досліджували щодо їх впливу на здоров'я людей. Це не радіоактивна загроза. Вони й близько не становлять ядерної загрози. Це звичайний тип боєприпасів, який використовується через його бронебійні властивості,

– наголосив він.

Водночас Кірбі додав, що Сполучені Штати не передають Україні боєприпаси зі збідненим ураном.

Представник Білого дому також дав слушну відповідь росіянам, які вже другий день скиглять про небезпеку боєприпасів та буцімто ескалацію з боку Заходу і України.

"Якщо Росія глибоко занепокоєна здоров’ям своїх танків і своїх танкістів, то найбезпечніший для них варіант – перемістити їх через кордон і вивезти з України", – пояснив Кірбі.

Що відомо про передачу Україні боєприпасів зі збідненим ураном та істерику Росії