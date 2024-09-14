Опасная риторика, но ничего нового: в Белом доме отреагировали на угрозы Путина

Угрозы российского диктатора Владимира Путина относительно разрешения Украине наносить удары западным вооружением по России якобы будет означать "прямое участие стран НАТО и европейских стран в войне в Украине" является опасной риторикой, но в ней нет ничего нового.

Об этом сообщила во время брифинга пресс-секретарь Белого дома Карин Жан Пьер.

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Его комментарии – это бесспорно очень опасная риторика. Но она не нова для России. На самом деле это было главным сообщением российской пропаганды в этой войне. Это их агрессия. Это то, что они сделали,

– отметила пресс-секретарь.

Она отметила, что "война в Украине может завершиться в момент, когда Россия выведет свои войска из Украины".

В то же время в Белом доме заявили, что политика США относительно ударов вглубь России американским оружием по состоянию на сейчас остается неизменной. Также, по словам пресс-секретаря, сегодня не ожидается других заявлений по этой теме после встречи президента США Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Что наговорил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что нанесение Украиной ударов высокоточным западным оружием по территории России будет означать, что страны НАТО непосредственно участвуют в войне.

Также диктатор дерзко заявил, что сами ВСУ не способны наносить такие удары. Мол, это может произойти только с использованием данных со спутников НАТО, которых Украина якобы не имеет. Более того, якобы только военнослужащие НАТО "могут вносить полетные задания в эти ракетные системы".