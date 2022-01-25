Белый дом подтвердил подготовку экспортных санкций против России, – CBS News

В Белом доме подтвердили, что США готовят экспортные санкции против Кремля. Новый пакет ограничений может сказаться на промышленности России.

Санкции могут быть введены так, чтобы оставить Россию без новой техники. Эти данные подтвердил высокопоставленный чиновник администрации президента.

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Белый дом подтвердил вероятность санкций

Администрация Джо Байдена рассматривает возможность жесткого контроля экспорта полупроводников в Россию, чтобы помешать российской промышленности. Санкции будут введены в случае полномасштабного вторжения агрессора на территорию Украины,

– говорится в сообщении.

То есть Штаты сотрудничают с союзниками Европы и Азии, чтобы разработать правило, которое исключит основные компоненты из отраслей, необходимых Владимиру Путину для роста экономики. В частности, речь идет об:

искусственном интеллекте;

аэрокосмической отрасли.

Кроме того, обычных россиян могут лишить определенных смартфонов, планшетов, игровых приставок.

Что известно о санкциях против России в случае нападения на Украину

23 января в Евросоюзе заявили, что если президент России нападет на Украину, то санкции введут в течение нескольких дней.

После этого ЕС также анонсировал введение дополнительных санкций из-за оккупации Россией Крыма.

Кроме того, США рассматривают вариант ограничения экспорта российского сырья и оружия. Также может резко сократиться персонал российских посольств в западных странах.

Более того, в начале января Сенат США опубликовал проект санкций, предусматривающий ограничения для Владимира Путина и высокопоставленных чиновников Кремля.

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