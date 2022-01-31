Белый дом подтвердил подготовку санкций против российских элит и членов их семей
Источник:Белый дом
В администрации президента США подтвердили, что подготовили санкции против российских элит и членов их семей. Это касается ближайшего окружения президента России Владимира Путина.
Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Ранее СМИ писали, что санкции будут применены против членов советов директоров госкомпаний страны-агрессора, крупных чиновников, их жен и детей.
К теме США подготовили санкции против ближайшего окружения Путина, – СМИ
Я могу подтвердить, что мы разработали определенные пакеты санкций в отношении российской элиты и их семей на случай, если Россия сделает дальнейшие шаги по вторжению в Украину.
– сказала Псаки.
Она также отметила, что эти лица происходят из близкого окружения Кремля и принимают участие в принятии решений правительства.
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