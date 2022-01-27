Белый дом пока не принял решение о санкциях в отношении Путина, – СМИ

27 января 2022 , 14:16
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Источник:

CBS

Джо Байден заявил, что может ввести персональные санкции против Владимира Путина, если Россия пойдет в наступление на Украину. Однако США пока решили этого не делать.

Об этом заявила журналистка телеканала CBS Маргарет Бреннан со ссылкой на собственные источники. По ее данным, меры в отношении Путина привели бы к "техническим трудностям".

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"США могли бы ввести санкции против Путина, но решили пока не делать этого", – заявила журналистка.

По словам Маргарет Бреннан, более эффективным в этой ситуации будет давление на олигархов, близких к Путину, их бизнес-структуры и банковские счета.

Если вы вводите санкции против тех, с кем хотите вести переговоры, как они будут путешествовать? В плане координации все также усложняется,
 – добавила журналистка.

Обратите внимание! В Кремле заявили, что с анкции лично против Владимира Путина ему не навредят. В целом санкции против российских чиновников там назвали политически деструктивными.

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Автор: Тетяна Кійовська