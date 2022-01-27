Белый дом пока не принял решение о санкциях в отношении Путина, – СМИ
Источник:CBS
Джо Байден заявил, что может ввести персональные санкции против Владимира Путина, если Россия пойдет в наступление на Украину. Однако США пока решили этого не делать.
Об этом заявила журналистка телеканала CBS Маргарет Бреннан со ссылкой на собственные источники. По ее данным, меры в отношении Путина привели бы к "техническим трудностям".
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"США могли бы ввести санкции против Путина, но решили пока не делать этого", – заявила журналистка.
По словам Маргарет Бреннан, более эффективным в этой ситуации будет давление на олигархов, близких к Путину, их бизнес-структуры и банковские счета.
Если вы вводите санкции против тех, с кем хотите вести переговоры, как они будут путешествовать? В плане координации все также усложняется,
– добавила журналистка.
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