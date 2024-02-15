Спикер Палаты представителей Джонсон получил валентинку от Белого дома: что она содержала

14 февраля весь мир отмечал День влюбленных. По этому случаю спикеру Палаты представителей Майку Джонсону Белый дом посвятил стихотворную валентинку.

Так, в своем заметке в сети X Белый дом выложил валентинку с Джонсоном. Сама открытка содержит чрезвычайно лаконичный и символический стих.

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Джонсон разбивает сердца

На валентинке можно увидеть портрет самого Майка Джонсона. А наложили его на фон с множеством разбитых сердец. Также фотография содержит стих, который напоминает англоязычный стишок Roses Are Red – "Розы красные".

Итак, если перевести написанное на валентинке, то можно прочитать такой текст:

Розы красныеФиалки синиеСоглашение о границе сорваноИз-за тебя.



Майку Джонсону посвятили валентинку / Фото Белого дома

Народное творчество не имеет границ. Так, "Троянды красные" получили еще целый ряд ярких переосмыслений. В одном из них украинцев призывают донатить, а в другом, на которое мы наткнулись в сети, – празднуют успешное ознакомление с морским дном "Цезаря Куникова".



В сети вдохновились стихотворением и призывают донатить / Скриншот из сети X



Также высмеивают уничтоженный "Цезарь Куников" / Скриншот из сети X

Джонсона критикуют не просто так