Спикер Палаты представителей Джонсон получил валентинку от Белого дома: что она содержала
14 февраля весь мир отмечал День влюбленных. По этому случаю спикеру Палаты представителей Майку Джонсону Белый дом посвятил стихотворную валентинку.
Так, в своем заметке в сети X Белый дом выложил валентинку с Джонсоном. Сама открытка содержит чрезвычайно лаконичный и символический стих.
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Джонсон разбивает сердца
На валентинке можно увидеть портрет самого Майка Джонсона. А наложили его на фон с множеством разбитых сердец. Также фотография содержит стих, который напоминает англоязычный стишок Roses Are Red – "Розы красные".
Итак, если перевести написанное на валентинке, то можно прочитать такой текст:Розы красные
Фиалки синие
Соглашение о границе сорвано
Из-за тебя.
Майку Джонсону посвятили валентинку / Фото Белого дома
Народное творчество не имеет границ. Так, "Троянды красные" получили еще целый ряд ярких переосмыслений. В одном из них украинцев призывают донатить, а в другом, на которое мы наткнулись в сети, – празднуют успешное ознакомление с морским дном "Цезаря Куникова".
В сети вдохновились стихотворением и призывают донатить / Скриншот из сети X
Также высмеивают уничтоженный "Цезарь Куников" / Скриншот из сети X
Джонсона критикуют не просто так
- Обратим внимание, что Майк Джонсон ранее заявлял, что пока не планирует выносить законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму в 95 миллиардов долларов выносить на рассмотрение.
- Спикер Палаты представителей отметил, что сейчас внимание нижней палаты Конгресса приковано к другому. Говорится о процессе ассигнований – распоряжением средств бюджета.
- Заметим, что американские сенаторы обнародовали широкое двухпартийное соглашение в начале февраля. Его сумма – 118,2 миллиарда долларов. Эта сумма охватывает помощь для нашего государства и Израиля, а также усиление границы США на Юге страны.
- Обратим внимание, что соответствующий законопроект предусматривает выделение Украине помощи в размере 60,1 миллиарда долларов.
- И только 5 февраля Сенат США выложил компромиссный законопроект, который содержит помощь для Украины. Впрочем, Майк Джонсон уже успел назвать его "мертвым после поступления" в Палату.
- Несколькими днями ранее американский президент Джо Байден в очередной раз обратился к Конгрессу. Он призвал одобрить помощь для Украины и подчеркнул, что "цена бездействия растет с каждым днем".