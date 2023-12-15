"Рождественские каникулы важнее помощи Украине": Белый дом раскритиковал республиканцев

Белый дом раскритиковал республиканцев Палаты представителей, поскольку те без разрешения отправились на праздничные рождественские каникулы, не приняв решения о помощи Украине и Израилю. Впрочем, новый спикер Майкл Джонсон обвинил во всем Байдена и заявил, что США "должны защищать собственные границы".

К примеру, Сенат США сообщил, что продолжит работать на следующей неделе, а значит – рождественские каникулы для политиков откладываются. Однако республиканцы столь непопулярное решение не поддерживают.

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Белый дом раскритиковал республиканцев

В Белом доме призвали Конгресс США отложить праздничные рождественские каникулы и принять законопроекты о безопасности границ, а также поддержать решение о помощи Украине и Израилю. Впрочем, республиканцы решили не откладывать отдых и уехали из Вашингтона. Поэтому в Белом доме жестко раскритиковали республиканскую Палату представителей.

В частности, представитель Белого дома Эндрю Бейтс заявил, что для республиканцев "каникулы важнее" решения критических проблем. К слову, "отдых" обеих палат Конгресса США продлится до 9 января 2024 года. Бейтс добавил, что "республиканцы скорее уходят в отпуск, чем выполняют свою работу".

Республиканцы в Конгрессе активно подрывают наши интересы национальной безопасности – как внутри страны, так и по всему миру. Потому что они скорее уходят в отпуск, чем выполняют свою работу,

– заявил Бейтс.

Представитель Белого дома также подчеркнул, что Украина нуждается в помощи США. Бейтс также упрекнул, что республиканцы любят дискутировать о борьбе с Ираном, но, очевидно, с такими намерениями Палаты представителей – "Иран также получает помилование", если на кону отпуск республиканцев.

"И если Путин победит в Украине, он будет на пороге НАТО и будет угрожать союзникам Альянса", – подчеркнул Бейтс.

Спикер палаты представителей отверг обвинения

Спикер Палаты представителей США Майкл Джонсон, избранный 25 октября, отверг все обвинения и критику Белого дома. Более того, он начал обвинять Джо Байдена, а его спикер Радж Шах заявил, что "все блокируется на столе" президента США.

Так, Джонсон в сети Х написал, что с начала работы на своей должности, он "последовательно" подчеркивал Белому дому и лидеру Сената Чаку Шумеру, что США "должны первоочередно защищать собственные границы, а уже потом — другой страны".

Но почему-то администрация Байдена ждала этой недели, чтобы начать переговоры с Конгрессом по вопросу безопасности на границе. Хотя эта работа и должна продолжаться, Палата не будет ждать, чтобы наспех все обсуждать и решать,

– написал Джонсон.

Спикер Палаты представителей Радж Шах открыто начал обвинять Байдена и Белый дом. В частности, республиканец заявил, что "Белому дому должно быть стыдно призывать Конгресс оставаться в городе". Шах утверждал, что Сенат и Белый дом якобы "ничего не подготовили" в вопросе миграционного законодательства, поэтому республиканцы "имеют полное право уезжать в отпуск".