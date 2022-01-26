Белый дом собирается направить России письменные "гарантии безопасности" уже сегодня, – CNN

Администрация Джо Байдена собирается предоставить России письменные ответы на "гарантии безопасности" уже сегодня, то есть 26 января.

Изложат предложения США по дальнейшему развитию, но ответ вряд ли будет характеризовать вероятность вступления Украины в НАТО. Об этом говорят представители администрации.

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Представитель Госдепартамента Нед Прайс не ожидает увидеть такую формулировку в любом письменном ответе от США. По его словам, на это есть несколько причин.

Что будет в ответах

В предложении отметят общие сферы, в которых США готовы сотрудничать с Россией. Это касается контроля над вооружениями, прозрачности, снижения рисков и размещения ракетных систем.

Высокопоставленные чиновники отметили, что детали будут "немного глубже", чем то, что публично говорят в Вашингтоне.

Почему ответы до сих пор не предоставили

В США объяснили, почему до сих пор не предоставили ответ на требования Москвы. Утверждают, что разрабатывали предложение, консультируясь с союзниками. В частности, с Украиной.

Поэтому не будет никаких сюрпризов. Не будет сюрпризов для НАТО. Не будет сюрпризов для наших европейских союзников. Не будет сюрпризов для наших украинских партнеров, – сказали в Вашингтоне.

Добавим, что США не планируют обнародовать ответы. Однако существует вероятность того, что Россия опубликует полный документ после его получения.

"Гарантии безопасности" для России: что известно

Кремль вызывающе требует юридических гарантий нерасширения НАТО на Восток. То есть фактически просят, чтобы Альянс не принимали Украину и Грузию.

В начале 2022 года проходило заседание Совета Россия – НАТО, обсуждали эту тему.

В итоге Россия доказывает, будто бы ее не понимают. Запад отмечает, что никто не может диктовать условия и ставить под сомнение политику открытых дверей НАТО.

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