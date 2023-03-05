После потери Россией Крыма произойдут две важные вещи, – генерал Ходжес

Генерал-лейтенант вооруженных сил США в отставке Бен Ходжес настаивает, что освобождение Крыма будет решающим моментом в войне Украины с Россией. Потеря Кремлем контроля над Крымом приведет к неотвратимым процессам в России.

Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес обратил внимание на то, что у России уже есть немало конфликтов. В частности, между владельцем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным и главой минобороны Сергеем Шойгу.

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Ходжес назвал две важные вещи после освобождения Крыма

"Во-первых, потеря Крыма приведет к коренным изменениям на российской стороне. Даже сейчас существует большой конфликт между Пригожиным, Шойгу, Кадыровым. Эти ребята ненавидят друг друга. Я думаю, российский Генштаб надеется, что Пригожин проиграет, а их люди выиграют. Итак, представьте, каков будет результат потери Крыма, к чему он приведет на их стороне", – сказал Ходжес.

С другой стороны, генерал-лейтенант заявил, что у России ограничены запасы высокоточного оружия. Кроме того, России придется отвести Черноморский флот.

Во-вторых, их запасы высокоточного оружия ограничены. Они сейчас буквально вынуждены разбирать стиральные машины и делать из них ракеты. На этом фоне потеря Крыма осложнит поддержку России со стороны Китая и Ирана. Это усилит эффект в дополнение к тому, что Россия отодвинет свои войска, не сможет использовать Черноморский флот или запускать из Крыма иранские дроны.

– отметил Ходжес.

Бывший командующий войсками США в Европе считает, что у России возникнут внутренние проблемы, несмотря на то, что у россиян остаются дальнобойные ракеты.

Также он добавил, что после потери Крыма у россиян будет еще меньше энтузиазма по отношению к Донецку и Луганску.

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