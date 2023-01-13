Почему M2 Bradley важны для ВСУ: Ходжес рассказал о перспективах получения БМП

США продолжает оказывать мощную военную помощь Украине. В частности, недавно Байден объявил о новом пакете стоимостью 3 миллиарда долларов, в который вошли и БМП Bradley.

Бывший командующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес рассказал, что таких боевых машин на американских складах много. Об этом он сказал в эксклюзивном интервью 24 Канала.

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Почему передача Bradley важна для Украины

Ходжес также подчеркнул, что эти БМП – это хорошее оружие, которое используют и сами американцы.

Они дадут солидную огневую поддержку украинским вооруженным силам, но БМП не вечны. И их можно уничтожить,

– заметил генерал.

Он отметил, что украинским солдатам нужно научиться, как их правильно использовать в поле боя.

Кроме того, по словам генерала, передача Bradley – это тоже важный психологический шаг. Ведь если США предоставят Украине БМП, то этого следует ожидать и от других партнеров.

В России запустили фейк об уничтожении в Украине БМП Bradley

В ежедневном отчете "побед оккупантов" российский генерал Игорь Конашенков заявил, что оккупанты уничтожили в Украине американскую технику, которую ВСУ получат только через несколько недель.

Он сказал, что за сутки россияне уничтожили 11 украинских танков и 17 боевых машин пехоты.

Кроме того, Конашенков отметил, что оккупанты вывели из строя 4 БМП "Bradley", которые Украина еще даже не получила.

Украина получит БМП Bradley: коротко