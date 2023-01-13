Почему M2 Bradley важны для ВСУ: Ходжес рассказал о перспективах получения БМП
США продолжает оказывать мощную военную помощь Украине. В частности, недавно Байден объявил о новом пакете стоимостью 3 миллиарда долларов, в который вошли и БМП Bradley.
Бывший командующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес рассказал, что таких боевых машин на американских складах много. Об этом он сказал в эксклюзивном интервью 24 Канала.
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Почему передача Bradley важна для Украины
Ходжес также подчеркнул, что эти БМП – это хорошее оружие, которое используют и сами американцы.
Они дадут солидную огневую поддержку украинским вооруженным силам, но БМП не вечны. И их можно уничтожить,
– заметил генерал.
Он отметил, что украинским солдатам нужно научиться, как их правильно использовать в поле боя.
Кроме того, по словам генерала, передача Bradley – это тоже важный психологический шаг. Ведь если США предоставят Украине БМП, то этого следует ожидать и от других партнеров.
В России запустили фейк об уничтожении в Украине БМП Bradley
В ежедневном отчете "побед оккупантов" российский генерал Игорь Конашенков заявил, что оккупанты уничтожили в Украине американскую технику, которую ВСУ получат только через несколько недель.
Он сказал, что за сутки россияне уничтожили 11 украинских танков и 17 боевых машин пехоты.
Кроме того, Конашенков отметил, что оккупанты вывели из строя 4 БМП "Bradley", которые Украина еще даже не получила.
Украина получит БМП Bradley: коротко
- В США 6 января объявили о новом пакете помощи Украине на 3 миллиарда долларов. Впоследствии в Пентагоне уточнили, что среди прочего туда войдет 50 боевых машин пехоты Bradley с 500 противотанковыми ракетами TOW и 250 000 патронами калибра 25 миллиметров.
- В Минобороны США заявили, что рассчитывают на то, что ВСУ совсем скоро получат боевые машины пехоты Bradley. По их данным, это вопрос недель. Представитель Минобороны США бригадный генерал Пэт Райдер рассказал, что Вашингтон не собирается объявлять заранее, когда именно БМП поступят в Украину.
- Более того, он отметил, что обучение наших военных будет происходить на базе общевойсковой подготовки в немецком Графенвере, что на земле Баварии. Райдер добавил, что США будут продолжать оказывать Украине помощь, необходимую не только для обороны, но и для освобождения оккупированных Россией территорий.