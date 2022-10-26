"Такого никто не ожидал": генерал из США признал огромную ошибку в оценке армии России
В начале полномасштабного вторжения России в Украину украинцы продемонстрировали сверхчеловеческие качества и большую жажду победы. Бен Ходжес признает, что переоценил возможности россиян, но на это есть несколько причин.
Об этом на ютуб-канале Марка Фейгина "ФЕЙГИНLIVE" рассказал бывший командир армии США в Европе Бен Ходжес, передает 24 канал. Он также отметил, что совершил огромную ошибку, поскольку слишком переоценил возможности и качество российских войск.
Читайте также Украинские парамедики будут тренироваться в Румынии по программам НАТО
Бен Ходжес говорит, что пытался понять, почему думал, что россияне так сильны. По мнению генерала, есть три причины:
- Не смогли оценить глубину коррупции внутри минобороны России:
Также, по словам Ходжеса, никто не учел, что отчеты о цифрах – были фейковыми. Ужасная коррупция и даже качество пищи у русских солдат – их еда много где просрочена.
- Отсутствие военного опыта;
Опираясь на российское вторжение в Грузию, Сирию, на Донбасс, я пришел к выводу, что у российской армии много опыта. Но такой опыт есть только у небольшой части, которая участвовала во всем этом,
– отмечает военный.
Именно поэтому, по мнению Бена Ходжеса, мы можем увидеть смешные ошибки армии России – многокилометровая колонна с техникой на одной дороге, например.
- Российские учения, которые они проводили – это были скорее демонстративные действия или парады, но не обучения.
"Поэтому весь мир видел сбитые российские вертолеты, уничтоженные танки – все это потому, что у них не было опыта. Самое большое преступление – отправить солдата на фронт без должной подготовки", – резюмирует Ходжес.
Подробно об ошибках США, повлекших полномасштабное вторжение России в Украину: смотрите видео
Россияне продолжают лгать и сеять фейки
В России распространяют новые фейки о том, что Украина якобы готовится к "провокации", связанной с подрывом так называемой "грязной бомбы". По словам пропагандистов, цель Киева – обвинить Кремль в применении оружия массового поражения.
В минобороны России утверждают, что "привели в готовность силы и средства на случай подрыва "грязной бомбы" Украиной". Чтобы украсить свои заявления о "грязной бомбе", Россия использовала поддельное фото.
- В США предупредили Россию, что если она готовит провокации с использованием ядерного оружия, получит ответ.
- Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что обвинения России в подготовке Украиной применения "грязной бомбы" является частью нового этапа кампании по дезинформации цивилизованного мира.