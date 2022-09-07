В ближайшие недели будут тяжелые бои, войска россии могут посыпаться: интервью с Беном Ходжесом

Россияне наотрез отказываются признавать поражение, которое им наносят наши защитники. Украинские воины преобладают над противником как в логистике, так и в силе воли. Украина сможет отбросить врага за линию разграничения до 23 февраля уже до конца года.

Об этом в интервью 24 каналу рассказал бывший командующий войсками США в Европе, ветеран войн в Афганистане и Ираке, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.

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Интервью с Беном Ходжесом в видеоформате: смотрите видео

"Россияне уже истощены, логистика нарушена": о ситуации на Юге

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что украинская армия успешно развивает контрнаступление в Херсонской области. Артиллерия продолжает уничтожать российские склады с оружием, бьет по мостам через Днепр и Ингулец. Как вы оцениваете перспективы украинского контрнаступления возле Херсона?

Я очень поражен, насколько украинский Генеральный Штаб сумел защитить информацию об этом контрнаступлении. Мы не знаем слишком много деталей и не должны их знать, потому что тогда россияне тоже о них узнают. Так что украинский Генштаб сработал очень профессионально, готовя условия для этой контратаки. Включая уничтожение российской логистики, мостов и других объектов.

Далее ключевым будет то, обеспечат ли США и другие страны все необходимое. Я горжусь тем, что мы уже обеспечили, однако этого недостаточно и нужно помогать быстрее.

Мы должны говорить о победе Украины и приближать ее. Мы можем помогать больше. А что касается перспектив Украины на Юге, то россияне уже истощены. Их логистика не выдерживает. Я чувствую, что Украина может добиться значительных успехов в ближайшие недели.

Контрнаступление ВСУ на Юге: что следует знать

29 августа появилась информация, что ВСУ перешли в наступление в Херсонской области. В частности, спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что украинским военным удалось прорвать первую линию обороны оккупантов на Херсонщине.

Военный эксперт Александр Мусиенко заверил, что в ВСУ на Юге Украины все идет по плану. Украинцы перехватывают инициативу, освобождают населенные пункты и пытаются повторить тот сценарий, что был на Севере нашего государства весной.

Вы считаете, что россияне истощены. А российские политики и аналитики, даже те, кто находится в оппозиции к путину, не верят в итоговое поражение россии. Им трудно даже представить, что российская армия вообще может потерпеть поражение от украинцев. Они склоняются к другому сценарию – переходу войны в длительную фазу низкой интенсивности. Она может закончиться рядом неудач россиян, но отнюдь не поражением. Почему же вы считаете, что россияне истощены и не готовы долго выдерживать натиски украинской армии?

У меня есть опыт в проведении масштабных операций и логистике. То, что я наблюдаю в действиях российской армии, показывает, что их логистика истощена. Кроме того:

они потеряли сотни лидеров,

у них проблемы с живой силой,

Черноморский флот скрывается за Крымским полуостровом, напуганный украинцами.

И это при том, что у Украины даже нет военно-морских сил. Российская авиация уже не залетает в воздушное пространство Украины, они запускают ракеты из своего воздушного пространства или из Беларуси.

Думаю, что люди в кремле, не только путин, но и его окружение, конечно, говорят то, что вы только что описали. Хотя вряд ли они в это верят. Но даже если верят, то это никак не должно влиять на то, как мы действуем.

"Война – это испытание силы воли, в которой украинцы побеждают"

Даже из открытых источников видно, насколько украинские военные улучшили свои умения и эффективность. История убеждает нас, что война – это испытание силы воли и логистики. Я знаю, что у украинцев не все прекрасно с логистикой, но каждую неделю она становится лучше.

А российская логистика еженедельно слабеет. Каждый раз, когда взрывается какой-то состав, россиянам нужно переносить свои боеприпасы глубже в тыл, а это усиливает погрузку на грузовики, которыми они все перевозят. Так что с точки зрения логистики, баланс меняется в пользу Украины.

Второй фактор – это сила воли. Мир уже убедился, что украинский народ и военные по силе воли существенно превосходят россиян и их армию. Для меня это очевидно. Посмотреть хотя бы на кадры с россиянами, которые отдыхали на пляжах в Крыму.

Как россияне реагировали на "хлопки" в Крыму: смотрите видео

На следующий день после атаки на аэродром в Саках тысячи россиян направились к Керченскому мосту, чтобы убраться прочь. Они показали всему миру, что не имеют воли к борьбе, они испуганы. И ни один из них не захотел присоединиться к российской армии, наоборот – они убежали.

"Кремль рассчитывает на усталость": о планах россии расколоть Европу и США

Настоящий тест на свободу к борьбе состоится между Вашингтоном, Берлином, Лондоном, Парижем и Оттавой. Кремль рассчитывает на нашу усталость, что немецкое правительство пойдет на уступки из-за газового шантажа, что итальянцы и французы тоже не вполне готовы.

А в Соединенных Штатах приближаются выборы. Поэтому россияне вливают деньги в организации, задачи которых расколоть нас изнутри и поссорить между собой. Поэтому мы и видим протесты на улицах Праги, Кельна, точно организованные на российские деньги. Поэтому Запад должен сдать тест на силу воли, готовы ли мы и дальше поддерживать Украину.

"Именно так и надо обращаться с хулиганом": об ударах в Крыму

Вы упомянули о тысячах российских туристов, бежавших из Крыма после ударов по военным базам, аэродромам и складам возле Севастополя, Джанкоя и других городов. Однако раньше путин и его пропаганда убеждали россиян, что Крым – это священное место для них, очень важное место для русской культуры и истории. Эту идею активно продвигала кремлевская пропаганда. Однако, похоже, эта идея не сработала, а наоборот начала распадаться после успехов украинцев на поле боя.

Вы совершенно правы. Именно так и нужно обращаться с хулиганом – ударить его кулаком прямо в нос. Удары по Крыму были чрезвычайно важны, поскольку показали, что россияне не могут защитить свою так называемую святую землю. И сами россияне не хотят ее защищать, поэтому они стремительно оттуда убегали сразу после первой атаки.

Я уверен, что у россиян нет воли к борьбе. Они не идут в армию. Кремль ищет резервы в Северной Корее, Африке, Сирии. Даже по тюрьмам, чтобы кого-то заставить воевать в составе жалкой российской армии.

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Когда Украина сможет отбросить россиян и вернуть Крым

Ибо люди не хотят становиться ее частью. Все это подсказывает, что россияне уязвимы и истощены. Они посыпятся, если:

мы сохраним единство,

будем поддерживать Украину всем, чем нужно,

будем и дальше говорить о необходимости победы и помогать Украине ее достичь.

До конца этого года Украина сможет отбросить россиян за линию разграничения до 23 февраля при условии, что мы обеспечим все необходимое. А Крым уже в следующем году будет под украинским контролем. Однако, если мы этого не сделаем, то все затянется и кремль получит преимущество.

"Нет логистики, потеряна надежда": когда российские войска посыпятся

Наступательные действия на поле боя требуют значительно больше ресурсов, чем обороняющаяся сторона. Как считаете, украинской армии достаточно ресурсов, чтобы выбить россиян из Херсона и оттеснить их на левый берег Днепра?

Конечно, мне неизвестно точно, сколько ресурсов есть у украинцев. Знаю, что численность армии приближается к 700 тысячам, возможно и больше. Не все еще прошли обучение и согласование, однако проблемы в живой силе нет. Необходимо получить достаточное количество дальнобойной артиллерии и противовоздушной обороны. Думаю, что Генеральный Штаб это понимает и там пытались подготовить войска, которые должны совершить прорыв.

История войн указывает на то, что в определенный момент обороняющаяся сторона не выдерживает натиска, когда у них уже нет логистики, потеряна надежда на подкрепление и тому подобное. Я чувствую, что в следующие несколько недель нас ждут тяжелые бои, и потенциально, что российские войска посыпятся. Я не вижу, как они могут улучшить свое положение в ближайшее время. Однако мы должны предоставить Украине все необходимое.

"ВСУ не дадут россиянам усилиться": изменится ли активность боевых действий зимой

Украинский Генштаб публикует официальные данные потерь российской армии. Эти данные свидетельствуют, что россияне только за последние восемь дней потеряли три тысячи солдат и офицеров. Каждый день они теряют по 400 человек. Как долго россияне смогут выдерживать столь высокий уровень потерь? И как долго украинцы смогут поддерживать столь высокий темп боевых действий?

Я не знаю, как долго украинцы смогут продолжать, но это нужно делать. И мы должны помочь им это делать вплоть до победы.

Я верю, что украинцы будут биться всю зиму, что они не остановятся зимой и не собираются предоставить россиянам возможности для восстановления и передышки. И вижу, как сегодня украинскую армию снабжают зимней одеждой, амуницией, чтобы они продолжали борьбу.

Это ключевой фактор – если ваш сапог уже на горле россиян, то не давайте им подняться. Да, у них больше населения и, возможно, кремль как-то заставит людей идти в армию. Добровольно они точно не пойдут. Однако я бы не хотел доводить до этого. Надо двигаться к победе, когда Украина сокрушит врага, пока имеет преимущество.

Как считаете, сколько времени у нас есть, чтобы достичь этой победы на Юге? Некоторые эксперты говорят, что у Украины есть 8 недель, чтобы добиться своей цели, ведь в ноябре активность боевых действий снизится и обе стороны будут ждать до марта, чтобы возобновить наступательные действия. Насколько это возможное развитие событий?

Я вообще не верю в такое развитие событий. Я только что сказал, что украинцы будут биться до зимы. И они не дадут россиянам 2, 3 или 4 месяца, чтобы усилить свои позиции. Усилить оборону в Крыму, на Донбассе. Это в 18 или 19 веках армии останавливались зимой, поскольку зависели от количества фуража для лошадей, однако мы живем в 2022 году. Не убирайте свой ботинок с горла россиян. Нужно всегда помнить об этом.

"Это возможность отбросить их еще дальше": о последствиях потери россиянами Херсона

Какие последствия мы можем ожидать для режима путина, если российская армия потеряет Херсон и отступит дальше Днепра?

Это возможность. Такой успех создаст возможность отбросить их еще дальше.

Добавим, что украинские защитники более 6 месяцев доказывают, что не собираются уступать врагу. Каждый и каждый из украинских бойцов готовы отдать за Украину дороже – свою жизнь. Всего за чуть больше полугода полномасштабной войны в Украине россия потеряла уже 50 тысяч своих войск.