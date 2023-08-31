Мощная помощь Украине и история с Amazon: чем запомнился Бен Уоллес

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес 31 августа подал в отставку. Уоллес решил уйти в отставку на фоне перестановок в правительстве премьера Британии Риши Сунака.

Свое решение об отставке министр обороны Британии анонсировал заранее. 24 Канал рассказывает, чем Уоллес запомнился в должности главы Минобороны Британии.

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Что известно об отставке Уоллеса

В середине июля Уоллес подтвердил, что принял решение покинуть свой пост в ближайшие месяцы. Он заявил, что это произойдет тогда, когда премьер-министр Риши Сунак будет проводить очередные перестановки в правительстве, вероятно, уже в сентябре.

. Новым министром обороны Британии стал британский бизнесмен и политик-консерватор Грант Шеппс. Это пятый пост Шеппса в правительстве Британии за год.

Уоллес досрочно не отказался от депутатского мандата, чтобы не пришлось проводить довыборы в его округе. В то же время, политик не будет выставлять свою кандидатуру на следующих парламентских выборах.

Как сообщало издание The Times, Уоллес оставался сторонником Сунака и правительства, из-за чего его решение не связано с нынешними трудностями Консервативной партии.

Также некоторые коллеги Уоллеса сомневаются, хочет ли он оставаться в политике. Он якобы рассматривает возможность полностью уйти из политики.

Отметим, что Уоллес занимал должность министра обороны с 2019 года. Он был министром при премьерстве Бориса Джонсона, Лиз Трасс и Риши Сунака.

После долгих раздумий я принял решение попросить разрешения уйти в отставку. После стольких лет пора инвестировать в те сферы жизни, которыми я пренебрегал, и исследовать новые возможности,

– написал Уоллес в письме к Рише Сунаку.

В свою очередь британский премьер отметил, что Бен Уоллес покидает пост с его благодарностью и уважением.

Уоллес хотел стать генсеком НАТО

Издание The Times называло одной из причин решения Уоллеса уйти в отставку то, что Сунаку не удалось убедить президента США Джо Байдена и других лидеров в том, что Уоллес должен стать следующим генсеком НАТО.

Летом 2023 года генсек НАТО Йенс Столтенберг сохранил свой пост еще на один год. В июне The Economist писало, что Уоллес выбыл из борьбы за должность главы НАТО.

По словам Уоллеса, Америка хотела, чтобы действующий глава НАТО остался в должности до следующего года.

Тогда издание писало, что большой заслугой Уоллеса является то, что Украина, несмотря на сопротивление некоторых представителей Белого дома, получила оружие еще до полномасштабного вторжения России.

Военная помощь Украине во времена Уоллеса

Великобритания остается одним из самых мощных союзников Украины и проявляет лидерство по передаче многочисленных видов вооружения.

Так, в январе 2023 года в правительстве Великобритании подтвердили, что отправят Вооруженным Силам Украины мощные танки Challenger 2. Уже в мае Уоллес заявил, что Украина получила все 28 танков Challenger 2, которые обещала передать Великобритания.

В мае 2023 года Великобритания официального объявила о передаче Украине дальнобойных ракет Storm Shadow. Британцы первыми среди союзников приняли это решение. Позже к Британии присоединилась и Франция, которая передала Украине свой аналог Storm Shadow – дальнобойные ракеты SCALP.

В конце концов Британия проявила и лидерство по передаче Украине самолетов. В мае правительство Британии сообщило, что страна начнет начальный этап учений украинских пилотов, а также уже сейчас работает с другими странами над возможной передачей истребителей F-16 Украине.

Этим летом мы приступим к начальному этапу обучения украинских пилотов базовой подготовке. Мы адаптируем программу, используемую британскими пилотами, чтобы передать украинцам навыки пилотирования, которые они смогут применять на других типах самолетов,

– говорилось в заявлении британского правительства.

В то же время Бен Уоллес скептически высказывался по поводу передачи Украине британских самолетов Eurofighter Typhoon из-за длительного срока учений.

Помощь со стороны Британии для Украины не останавливается. Так, британское правительство в августе подписало три контракта на снабжение средств противовоздушной обороны для украинской армии. Общая сумма пособия составляет 90 миллионов фунтов стерлингов.

В Минобороны Великобритании отметили, что один из контрактов на 56 миллионов фунтов стерлингов они подписали с норвежской оборонной компанией Kongsberg. Это будет предусматривать закупку систем противодействия беспилотникам CORTEX Typhon, которые устанавливаются на транспортные средства, чтобы обнаружить, уничтожить или вывести из строя вражеские БПЛА.

Бен Уоллес заявлял, что эти системы противовоздушной обороны достаточно гибкие для быстрого развертывания. В частности, они могут защитить гражданское население и инфраструктуру Украины, или использоваться на фронте.

Забавная история с Amazon

Во время саммита НАТО в Вильнюсе высказывание Уоллеса о военной помощи Украине вызвало резонанс. Он якобы заявил, что Украине нужно "больше благодарить" за военную помощь.

В контексте запасов оружия Уоллес сказал, что Британия не Amazon. Президент Владимир Зеленский во время саммита НАТО отреагировал на слова Уоллеса. Во время выступления Зеленский в шутливой форме попросил украинского министра Алексея Резникова поблагодарить Уоллеса.

Высказывания Уоллеса спровоцировало критику в его адрес, в результате чего министр заявил, что его слова об Украине и благодарности исказили. Также Риши Сунак вынужден был оправдываться за слова своего министра. Он подчеркнул, что Украина неоднократно выражала свою благодарность.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что заявление Уоллеса было досадным недоразумением. Он подтвердил, что отношения Киева и Лондона остаются хорошими.

В конце концов, жирную точку в этой ситуации поставил министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, эта ситуация не была скандалом, а забавной историей с недоразумением.

Министр обороны Украины также сказал, что слова Уоллеса о военной помощи Украины – "Мы не Amazon" на самом деле имели другой смысл.

В частности, во время своего визита в Киев Бен Уоллес подчеркнул, что потребности ВСУ должны озвучиваться заранее, потому что нужно просчитать заранее ресурсы, наличие, финансирование и т.д. Так и появилась фраза об Amazon, ведь когда дело касается оружия, то его нельзя просто взять с полки.

"Виски уже в пути"

В начале полномасштабного вторжения Бен Уоллес общался с Алексеем Резниковым языком шифра. Для этого они использовали "виски".

Дело в том, что до начала войны Уоллес не имел защищенной связи с украинским правительством. Поэтому приходилось шифровать разговоры.

Чтобы россияне не узнали о западных системах в Украине, Уоллес и Резников называли оружие разными брендами напитков. К примеру, противотанковые ракетные комплексы NLAW называли Glenfiddich, что является известным брендом виски.

Я просто выбрал виски. Таким образом, (переносной противотанковый ракетный комплекс – 24 Канал) NLAW был Glenfiddich, а противокорабельные ракеты Harpoon – Islay (шотландский виски – 24 Канал). Я писал ему: "Есть для тебя виски" или "Виски уже в пути". Мы просто выбрали кодовые слова, министр для министра,

– рассказал Уоллес.

Кроме того, Уоллес пошутил над Сергеем Шойгу, когда встретился с ним перед началом полномасштабного вторжения в Украину. Тогда Шойгу цинично врал Уоллесу, что Россия не планирует нападать на Украину.

Уоллес вспомнил, что тогда решил пошутить над Шойгу. Он подарил российскому министру бутылку виски Glenfiddich, название которого использовал для шифра.