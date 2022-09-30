Министр обороны Великобритании тайно приезжал в Киев

Бен Уоллес посетил Киев с необъявленным визитом. О нем стало известно только после того, как встреча британского министра обороны с Алексеем Резниковым уже прошла.

Визит Уоллеса не анонсировали. После встречи с украинским коллегой Алексеем Резниковым иностранный чиновник рассказал детали.

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Рад посетить моего хорошего друга Алексея Резникова в Киеве на этой неделе для обсуждения еще больше военной помощи и поддержки Украины. Наша поддержка борьбы Украины с российской агрессией становится все сильнее,

– подчеркнул политик.

Уоллес добавил, что в 2023 году и в последующие годы Великобритания и дальше будет поддерживать Украину.

Как мир помогает Украине: последние новости

Сенат США 29 сентября одобрил законопроект о дополнительной помощи для Украины. Ее размер составляет 12,4 миллиарда долларов. Из этой суммы 7,8 миллиарда долларов будут направлены на прямую и косвенную военную помощь, 4,5 миллиарда – на поддержание экономической стабильности, а 35 миллионов – на безопасность ядерных материалов в Украине и реагирование на возможные ядерные инциденты. 30 сентября этот документ одобрит Палата представителей.

Кроме того, США объявили о новом пакете помощи для Украины стоимостью 1,1 миллиарда долларов. Часть помощи предусмотрена на долгосрочную перспективу, включая 18 установок HIMARS.

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