Бербок и Лавров поспорили из-за заблокированного кремлевского канала
Источник:DPA
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поспорила с российским коллегой Сергеем Лавровым. Причина – блокировка немецкоязычной версии кремлевского телеканала RT.
Бербок пожаловала с визитом в Москву. После переговоров с ней Лавров рассказал, что поднимали тему блокировки RT.
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Москва пригрозила Берлину "последствиями"
Лавров просил Берлин разрешить каналу работать. Он сказал, что это "вмешательство в деятельность независимых журналистов". Более того, кремлевский политик пригрозил последствиями Бербок.
Бербок на это ответила, что в Германии нет государственного вещания. Она отклонила жалобы представителя RT на то, что работникам телеканала в Германии мешают в работе или дискриминируют.
Это не так, что есть вмешательство государства,
– подчеркнула министр.
Она напомнила, что YouTube заблокировал RT DE за распространение ложной информации.
Блокировка RT в Германии: кратко
- В сентябре YouTube удалил канал немецкой редакции Russia Today. Все потому, что российские СМИ распространяли лживую информацию относительно коронавируса.
- Зато в МИД России в традиционном стиле заявили, что блокирование канала якобы призвано "заглушить некомфортные источники информации".
- В декабре Youtube снова заблокировал DE-RT auf Sendung. Канал только в этот день должен был начать трансляцию. В России такой шаг назвали "поздравлением с премьерой".
- Следует заметить, что RT неоднократно критикуют на Западе как пропагандистский инструмент Кремля.
Как прошел визит Бербек в Москву
Глава МИД Германии 18 января прибыла в Москву и встретилась с Лавровым. Встреча продолжалась около 2,5 часа. Бербок подчеркивала важность нормандского формата. Зато Лавров дерзко отвечал, что России важно не "когда встречаться, а зачем".
Кстати, перед поездкой в Россию дипломатка была в Киеве. Она провела встречу с президентом Владимиром Зеленским.
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