Бербок и Лавров поспорили из-за заблокированного кремлевского канала

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поспорила с российским коллегой Сергеем Лавровым. Причина – блокировка немецкоязычной версии кремлевского телеканала RT.

Бербок пожаловала с визитом в Москву. После переговоров с ней Лавров рассказал, что поднимали тему блокировки RT.

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Москва пригрозила Берлину "последствиями"

Лавров просил Берлин разрешить каналу работать. Он сказал, что это "вмешательство в деятельность независимых журналистов". Более того, кремлевский политик пригрозил последствиями Бербок.

Бербок на это ответила, что в Германии нет государственного вещания. Она отклонила жалобы представителя RT на то, что работникам телеканала в Германии мешают в работе или дискриминируют.

Это не так, что есть вмешательство государства,

– подчеркнула министр.

Она напомнила, что YouTube заблокировал RT DE за распространение ложной информации.