Бербок завітала з візитом до Москви. Після перемовин з нею Лавров розповів, що піднімали тему блокування RT.
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Москва пригрозила Берліну "наслідками"
Лавров просив Берлін дозволити каналу працювати. Він сказав, що це "втручання в діяльність незалежних журналістів". Ба більше, кремлівський політик пригрозив наслідками Бербок.
Бербок на це відповіла, що в Німеччині немає державного мовлення. Вона відхилила скарги представника RT на те, що працівникам телеканалу в Німеччині заважають у роботі або дискримінують.
Це не так, що є втручання держави,
– наголосила міністерка.
Вона нагадала, що YouTube заблокував RT DE за поширення неправдивої інформації.
Блокування RT у Німеччині: коротко
- У вересні YouTube видалив канал німецької редакції Russia Today. Все тому, що російське ЗМІ поширювало брехливу інформацію щодо коронавірусу.
- Натомість в МЗС Росії у традиційному стилі заявили, що блокування каналу нібито покликано "заглушити некомфортні джерела інформації".
- У грудні Youtube знову заблокував DE – RT auf Sendung. Канал тільки в цей день мав почати трансляцію. У Росії такий крок назвали "привітанням з прем'єрою".
- Слід зауважити, що RT неодноразово критикують на Заході як пропагандистський інструмент Кремля.
Як пройшов візит Бербок до Москви
Очільниця МЗС Німеччини 18 січня прибула до Москви та зустрілась з Лавровим. Зустріч тривала близько 2,5 годин. Бербок наголошувала на важливості нормандського формату. Натомість Лавров зухвало відповідав, що Росії важливо не "коли зустрічатись, а навіщо".
До речі, перед поїздкою до Росії дипломатка була в Києві. Вона провела зустріч з президентом Володимиром Зеленським.
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