В сети показали фото из Бердянска: могут указывать на дальность ATACMS, которые получила Украина
В российских пропагандистских каналах активно распространяют информацию о том, что Украина атаковала якобы аэродром в Бердянске ракетой ATACMS. В сети предполагают, что это указывает на дальность действия до 160 километров.
Фото с обломками ракеты опубликовала также медиаплатформа Noelreports. Но подчеркиваем, что эта информация неподтверждённая и США не объявляли о передаче дальнобойного оружия Украине, передает 24 Канал.
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Что утверждают в сети
Так называемые "российские военкоры" публикуют в сети якобы обломки ракеты, нанесшие удар по аэродрому в Бердянске. Маркировка указывает на то, что оружие может иметь дальность действия около 160 километров.
MGM-140A ATACMS Block I, M39(A1?),
– пишет медиаплатформа Noelreports, публикуя фото обломков ракеты.
В сети показали обломки ракеты, которой якобы атаковали Бердянск – больше в галерее:
Официально в США не сообщали о предоставлении Украине дальнобойных ракет ATACMS. Впрочем, издание The Wall Street Journal заявляет, что Украина якобы могла получить "небольшое количество ракет тайно"
"Украина давно просит ATACMS – ракету класса "земля-земля", которая могла бы нанести удар далеко в тылу россиян и могла бы быть запущена с помощью HIMARS, которые США ранее предоставили стране", – заявили журналисты WSJ.
Кроме того, ряд западных СМИ в сентябре заявляли, что Джо Байден пообещал Владимиру Зеленскому, что Украина получит ATACMS. Такое обещание прозвучало якобы во время встречи лидеров в Вашингтоне.
Важно! В вечернем обращении Владимир Зеленский подтвердил, что Украина впервые использовала ракеты ATACMS.
И сегодня особенная благодарность Соединенным Штатам. Наши договоренности с президентом Байденом выполняются. Выполняются очень точно – "атакамсы" себя показали,
– сказал Президент.
Что известно об атаке на аэродром Бердянска и Луганска
- Около 02:30 в оккупированном Бердянске прогремели мощные взрывы. Местные жители сообщали, что оккупанты начали изрядно паниковать, а российское "пе-ве-о" начало работать в разных направлениях.
- На утро 17 октября в ССО сообщили, что провели успешную спецоперацию "DRAGONFLY". По последним данным, в Бердянске и Луганске было уничтожено: девять вертолетов различных модификаций, специальная техника, которая находилась на аэродромах, пусковая установка ПВО, состав боеприпасов, повреждены взлетные полосы аэродромов.
- Российские пропагандисты поначалу не признавали ударов по аэродрому. Но кадры в сети показали реальные последствия "хлопка".