Удары по мостам были очень эффективны: как они испортили логистику россиян возле Бердянска

В последние несколько месяцев украинские военные успешно обстреливают мосты на временно оккупированном Юге. Это существенно усложнило логистику для захватчиков.

Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов, заметив, что оккупанты болезненно почувствовали удары и по Керченскому мосту, и по другим мостам на Юге Украины.

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Есть проблемы с логистикой

Как отметил Дудукалов, после серии ударов по мостам оккупанты были вынуждены поставлять военную технику, личный состав и боекомплект преимущественно из Мариупольского направления. Часть логистики они устроили морем через Бердянский порт.

Могу сказать, что точные удары по складам и путям сообщения прекрасно отработали. Оккупанты потратили много времени на передислокацию. Они до сих пор испытывают эту проблему,

– заметил Дудукалов.

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Некоторую технику, казармы и склады с боеприпасами оккупанты располагают рядом со зданиями, где живут гражданские. К сожалению, в таком случае невозможно попасть в эти объекты. Ведь пострадают мирные украинцы.

Взрывы в Бердянске: коротко