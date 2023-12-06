Оккупанты могли хранить там ПВО, – райсовет Бердянска об утреннем "хлопке"

Около 5 утра 6 декабря во временно оккупированном Бердянске раздался взрыв. Пока непонятно, что там произошло, но есть определенные догадки.

Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов, отметив, что в месте, где слышали взрывы, оккупанты перекрыли движение. Скорее всего, там действительно были некоторые неприятные последствия для россиян.

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Что могло взорваться в Бердянске

Как рассказал Дудукалов, взрыв случился возле места, где находится больница. Также рядом стоит большой костёл. А несколько выше – заброшенное кладбище, где 40 лет никого не хоронили. Там на склоне могла находиться некоторая военная техника. Но это догадки.

На склоне могла находиться их ПВО. Но стоит обратить внимание, что звук "хлопка" не был слышен по всему городу,

– сказал Дудукалов.

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Также есть предположение, что в этом районе мог взорваться автомобиль с оккупантами. Об этом говорит звук взрыва, который слышали только в некоторых районах.

Очень надеемся, что это был "хлопок" с последствиями. Пока деталей нет, но место, где произошел взрыв, не отдалено от человеческих глаз. Поэтому ждем информации. По состоянию на сейчас общались со многими, но пока нет обратной связи,

– отметил Дудукалов.

Ситуация в Бердянске: коротко

О взрывах в Бердянске 6 декабря сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров. Однако никаких деталей, что там произошло, пока нет.

Известно, что оккупанты продолжают использовать Бердянский морской порт. Через него они привозят боеприпасы и воруют зерно, металл и т.д.

В Бердянске регулярно слышны разные взрывы. 22 ноября местные жители рассказывали о работе российской ПВО возле города.