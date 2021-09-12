В Бердянске депутат горсовета сбил пешехода и пытался сбежать: ужасные фото и видео
Источник:Pro Бердянск
Вечером 11 сентября на Мелитопольском шоссе в Бердянске произошло ДТП. Пьяный мужчина на BMW Х5 снес фонарный столб и сбил пешехода.
Как пишут СМИ, за рулем внедорожника был действующий депутат Николай Рудницкий.
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Водитель BMW Х5, как сообщили в полиции, находился в состоянии алкогольного опьянения. Двигаясь по проезжей части Мелитопольского шоссе в районе АЗС "ОККО", он не справился с управлением и вылетел на разделительную полосу.
Там горе-водитель совершил наезд на опору наружного электроосвещения и сбил пешехода. Мужчина примерно 50 лет при ужасном стечении обстоятельств в этот момент находился на разделительной полосе.
Депутат пытался сбежать
Осознав всю тяжесть своего преступления, виновник пытался скрыться с места преступления. Однако его задержали неравнодушные граждане и передали правоохранителям. Полиция обнаружила в крови водителя 2,2 промилле алкоголя при допустимой норме 0,2 промилле.
Против депутата открыли уголовное производство по статье 286-1 о нарушении правил безопасности дорожного движения. Санкция статьи предусматривает:
- штраф от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан;
- исправительные работы на срок до 2 лет;
- до 6 месяцев ареста;
- до 3 лет ограничением свободы;
- от 2 до 5 лет лишения права управлять транспортными средствами.
В каком состоянии пострадавший
Пешехода в тяжелом состоянии оперативно госпитализировали в больницу. Мужчину прооперировали и он уже пришел в себя.
Момент аварии на Мелитопольском шоссе: смотрите видео
Неравнодушные граждане пытались задержать депутата: смотрите видео
Авто снесло опору электроосвещения и сбило пешехода / Фото Pro Бердянск, "Актуально"