В Бердянске оккупанты пытаются восстановить припортовую инфраструктуру, – Генштаб

На Донецком направлении противник нарастил огневое влияние. Однако все наступательные действия врага остаются безрезультатными.

Об этом свидетельствуют данные нового строительства Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. Организация отмечает, что оккупанты развернули деятельность во временно оккупированном Бердянске.

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Ранее в Министерстве инфраструктуры отметили, что порты Мариуполя, Бердянска, Скадовска и Херсона временно не работают из-за российской оккупации. Вход и выход судов там временно невозможен. Впрочем, похоже, враг пытается частично восстановить их деятельность.

В городе Бердянск российские оккупанты пытаются восстановить припортовую инфраструктуру, – сообщает Генштаб.

Ранее в Генштабе ВСУ уточнили информацию о потерях вражеского флота в порту Бердянска. Сначала писали, что уничтожили корабль "Орск", но выяснилось, что это – большой десантный корабль "Саратов".

По предварительным данным Большой десантный корабль, ориентировочно перевозил 400 пехотинцев, 20 танков, 45 БТР.

ВСУ уничтожили российский корабль в Бердянске: смотрите видео