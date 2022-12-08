В Бердянске раздались мощные взрывы на авиабазе: возник масштабный пожар

Во временно оккупированном Бердянске неспокойно в четверг, 8 декабря. Сразу несколько взрывов раздалось на авиабазе.

Информацию о взрывах журналистам подтвердила глава городской военной администрации Бердянская Виктория Галицина. Сообщается, что на авиабазе в Бердянске прогремели три мощных взрыва.

Кстати В Бердянске рядом с домом взорвали оккупационного "заммэра", – росСМИ

В Бердянске раздалось почти 20 взрывов

После трех мощных взрывов прогремели еще 15 меньшей силы. Взрывы на авиабазе вызвали масштабный пожар. Почти все скорые и пожарные машины в городе выехали на место происшествия.

Отметим, что Бердянск – оккупированный россиянам с первых дней войны. Россия использует город на берегу Азовского моря для военных целей против Украины.

Какая ситуация в Запорожье