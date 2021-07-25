В Бердянске во время движения загорелась маршрутка с пассажирами: фото
25 июля 2021 , 17:14Читати новину українською
Источник:Pro.berdiansk.biz
В Бердянске 25 июля маршрутка загорелась прямо во время движения. Инцидент произошел на проспекте Западном около 11:00.
К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. На место происшествия оперативно прибыли спасатели.
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Причины пожара пока неизвестны. Правоохранители сейчас устанавливают детали инцидента.
В Бердянске во время движения загорелась маршрутка / Pro.berdiansk.biz
Фото с места события / Pro.berdiansk.biz
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