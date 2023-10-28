Спецоперация в Бердянске: в ГУР рассказали, сколько ФСБшников отправились на тот свет

28 октября 2023, 08:43
Читати новину українською

На днях во временно оккупированном Бердянске взорвали автомобиль, в котором находились агенты ФСБ. В результате были ликвидированы 4 человека.

Эти ликвидированные ФСБшники были задействованы в так называемых "фильтрационных мероприятиях". Об этом сообщил представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

Смотрите также Россиян больше, чем местных: кто руководит оккупированным Бердянском

Сколько ФСБшников уничтожили в Бердянске

По словам Юсова, были найдены 4 тела ликвидированных ФСБшников. Их доставили в морг.

Наше движение сопротивления продолжается и работает эффективно. Это были те сотрудники ФСБ, которые были задействованы в так называемых "фильтрационных мероприятиях", то есть по сути в пытках против местного населения,
– рассказал представитель нашей разведки.

Он подчеркнул, что работа в этом направлении будет продолжена.

Подрыв авто с ФСБшниками в Бердянске: что известно

  • 23 октября представители украинского движения сопротивления взорвали автомобиль, в котором находились четыре агента ФСБ.
  • Это произошло в микрорайоне Колония вблизи гостиницы Jasmin Guest-House, которую россияне превратили в свой тайник.
  • Власти города уточнили, что враг перемещался на "копейке" зеленого цвета. Именно в этом автомобиле их было взорвано.
  • После этого инцидента представители российских спецслужб немедленно покинули гостиницу и перебазировались в новое гнездо.
  • Известно, что среди ликвидированных ФСБшников был российский военный преступник, который пытал украинцев.
  • Кстати, после подрыва автомобиля в Бердянске гауляйтер Запорожской области увеличил комендантский час – с 21:00 до 05:00.

Автор: Софія Ропан