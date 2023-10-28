Спецоперация в Бердянске: в ГУР рассказали, сколько ФСБшников отправились на тот свет

На днях во временно оккупированном Бердянске взорвали автомобиль, в котором находились агенты ФСБ. В результате были ликвидированы 4 человека.

Эти ликвидированные ФСБшники были задействованы в так называемых "фильтрационных мероприятиях". Об этом сообщил представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

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По словам Юсова, были найдены 4 тела ликвидированных ФСБшников. Их доставили в морг.

Наше движение сопротивления продолжается и работает эффективно. Это были те сотрудники ФСБ, которые были задействованы в так называемых "фильтрационных мероприятиях", то есть по сути в пытках против местного населения,

– рассказал представитель нашей разведки.

Он подчеркнул, что работа в этом направлении будет продолжена.

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