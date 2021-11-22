"Бери водку": поляки показали, как пьяные белорусы дежурят на границе с оружием в руках
Пока польские пограничники в усиленном режиме охраняют границу, их белорусские коллеги развлекаются. Они распивают алкоголь прямо на службе, а потом предлагают его и полякам.
Белорусский пограничник звал польских коллег пить водку
Видео с границы Польши и Беларуси опубликовало польское министерство национальной обороны. На нем видно пьяного белорусского пограничника, который через пограничный провод пытается завязать разговор с поляками.
Ранее В Беларуси из лагеря беженцев госпитализировали сотню мигрантов: есть больные COVID-19
Сначала белорусский силовик пытался спросить у поляков, общаются ли те на английском.
Бро, ю донт спик инглиш? Полиш? За*бись. Камон,
– обратился пьяный пограничник на ломаном английском.
Шатаясь на месте, он предложил полякам обменяться сигаретами: "Ай гив ю биларешем сигаретс, ю гив ми поланд. За*бище?". Однако поляки отказали пьяному силовику заявив, что они не курят.
После этого силовик назвал польских пограничников "друзьями" и позвал пить водку через колючую проволоку.
Белорусский пограничник напился во время службы на границе: смотрите видео
Последние новости о ситуации на границе Беларуси и Польши
- С 8 ноября границу Польши со стороны Беларуси штурмуют сотни мигрантов из стран Ближнего Востока. В Евросоюзе убеждены, что режим диктатора Александра Лукашенко целенаправленно свез беженцев, чтобы вызвать миграционную кризис.
- 22 ноября стало известно, что только за сутки из лагеря беженцев госпитализировали около сотни людей. У больных обнаружили коронавирус, пневмонию, заболевания кишечно-желудочного тракта и переохлаждение.
- 20 ноября группа нелегалов в очередной раз попыталась прорваться через польскую границу. Около сотни агрессивных мигрантов штурмовали участок возле села Черемха, однако попасть в Польшу им помешали пограничники.