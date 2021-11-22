"Бери водку": поляки показали, как пьяные белорусы дежурят на границе с оружием в руках

Пока польские пограничники в усиленном режиме охраняют границу, их белорусские коллеги развлекаются. Они распивают алкоголь прямо на службе, а потом предлагают его и полякам.

Белорусский пограничник звал польских коллег пить водку

Видео с границы Польши и Беларуси опубликовало польское министерство национальной обороны. На нем видно пьяного белорусского пограничника, который через пограничный провод пытается завязать разговор с поляками.

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Сначала белорусский силовик пытался спросить у поляков, общаются ли те на английском.

Бро, ю донт спик инглиш? Полиш? За*бись. Камон,

– обратился пьяный пограничник на ломаном английском.

Шатаясь на месте, он предложил полякам обменяться сигаретами: "Ай гив ю биларешем сигаретс, ю гив ми поланд. За*бище?". Однако поляки отказали пьяному силовику заявив, что они не курят.

После этого силовик назвал польских пограничников "друзьями" и позвал пить водку через колючую проволоку.

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