ВСУ полностью освободили Бериславский район Херсонщины: перед бегством россияне все заминировали

Вооруженные Силы Украины освободили от российских оккупантов Бериславский район Херсонской области. Однако перед бегством захватчики все заминировали.

Взрывоопасные предметы российские оккупанты оставили в медицинских учреждениях, жилых домах и лесополосах. Об этом сообщил начальник Бериславской районной военной администрации Владимир Литвинов в эфире национального телемарафона.

Важно Есть большое предостережение, – глава Херсонской ОВА обратился к населению

Оккупанты все заминировали в Бериславском районе

Как рассказал Литвинов, в недавно освобожденных населенных пунктах, в частности, в самом городе Берислав, продолжаются стабилизационные мероприятия. Российские захватчики при уходе заминировали практически все.

Это объекты критической инфраструктуры, жилые дома, медицинские учреждения и учебные заведения, лесополосы. В Бериславе российские войска взорвали высоковольтные линии электропередач, разрушены около полутора километров опор и линий. Поэтому город остается без электропотребления, также отсутствует газо- и водоснабжение. Кроме того, в городе Берислав 11 водонапорных скважин, есть информация, что некоторые из них заминированы,

– отметил глава РВА.

По словам Литвинова, оккупанты продолжают обстреливать деоккупированный Бериславский район, поэтому крайне сложно провести разминирование территории и объектов критической инфраструктуры. Поэтому гуманитарная помощь жителям района будет доставлена сразу, как только это позволит ситуация с разминированием.

"Людям нужны продукты питания, средства гигиены, медикаменты, таблетки для обеззараживания питьевой воды. Сейчас все заминировано, поэтому военные занимаются, в первую очередь, разминированием критической инфраструктуры. Как только ситуация с безопасностью позволит, мы все туда направим", – подчеркнул Литвинов.

Глава районной военной администрации советует местным жителям эвакуироваться, поскольку зима будет очень сложной.

Какая ситуация в Херсонской области: последние новости

О массовых захоронениях в Херсонской области говорить пока рано, однако первые доказательства этого от журналистов уже есть. Так, корреспонденты "Радио Свобода" обнаружили на кладбище в Херсоне следы вероятных массовых захоронений.

12 ноября российские оккупанты произвели минометный обстрел частного сектора населенного пункта Горностаевка Херсонской области, жители которого отказались от так называемой эвакуации.

Жителей Херсонской области призвали эвакуироваться в более безопасные регионы, ведь враг разрушил всю инфраструктуру и, вероятно, продолжит обстрелы. Чтобы уточнить информацию и записаться на эвакуацию, можно позвонить по горячей линии ОВА: 0 800 330 951; 38 091 481 7845.

В Херсонской области освободили новый населенный пункт: смотрите видео