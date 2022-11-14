ВСУ полностью освободили Бериславский район Херсонщины: перед бегством россияне все заминировали

14 ноября 2022 , 12:00
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Вооруженные Силы Украины освободили от российских оккупантов Бериславский район Херсонской области. Однако перед бегством захватчики все заминировали.

Взрывоопасные предметы российские оккупанты оставили в медицинских учреждениях, жилых домах и лесополосах. Об этом сообщил начальник Бериславской районной военной администрации Владимир Литвинов в эфире национального телемарафона.

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Оккупанты все заминировали в Бериславском районе

Как рассказал Литвинов, в недавно освобожденных населенных пунктах, в частности, в самом городе Берислав, продолжаются стабилизационные мероприятия. Российские захватчики при уходе заминировали практически все.

Это объекты критической инфраструктуры, жилые дома, медицинские учреждения и учебные заведения, лесополосы. В Бериславе российские войска взорвали высоковольтные линии электропередач, разрушены около полутора километров опор и линий. Поэтому город остается без электропотребления, также отсутствует газо- и водоснабжение. Кроме того, в городе Берислав 11 водонапорных скважин, есть информация, что некоторые из них заминированы,
– отметил глава РВА.

По словам Литвинова, оккупанты продолжают обстреливать деоккупированный Бериславский район, поэтому крайне сложно провести разминирование территории и объектов критической инфраструктуры. Поэтому гуманитарная помощь жителям района будет доставлена сразу, как только это позволит ситуация с разминированием.

"Людям нужны продукты питания, средства гигиены, медикаменты, таблетки для обеззараживания питьевой воды. Сейчас все заминировано, поэтому военные занимаются, в первую очередь, разминированием критической инфраструктуры. Как только ситуация с безопасностью позволит, мы все туда направим", – подчеркнул Литвинов.

Глава районной военной администрации советует местным жителям эвакуироваться, поскольку зима будет очень сложной.

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  • О массовых захоронениях в Херсонской области говорить пока рано, однако первые доказательства этого от журналистов уже есть. Так, корреспонденты "Радио Свобода" обнаружили на кладбище в Херсоне следы вероятных массовых захоронений.
  • 12 ноября российские оккупанты произвели минометный обстрел частного сектора населенного пункта Горностаевка Херсонской области, жители которого отказались от так называемой эвакуации.
  • Жителей Херсонской области призвали эвакуироваться в более безопасные регионы, ведь враг разрушил всю инфраструктуру и, вероятно, продолжит обстрелы. Чтобы уточнить информацию и записаться на эвакуацию, можно позвонить по горячей линии ОВА: 0 800 330 951; 38 091 481 7845.

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Автор: Софія Ковнір