Берлускони – в реанимации в тяжелом состоянии: у него диагностировали лейкемию
Источник:Corriere della Sera
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони попал в больницу. Друг Владимира Путина находится в реанимации в миланской больнице с утра 5 апреля.
Берлускони находится в отделении интенсивной терапии из-за сердечно-сосудистых проблем. Его госпитализировали 5 апреля с респираторным дистрессом (дыхательная недостаточность).
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Берлускони в стабильном состоянии
Состояние бывшего премьера Италии стабильное. "Сильвио Берлускони находится в тяжелом, но стабильном состоянии", – сообщили парламентские источники партии Берлускони Forza Italia.
Глава МИД Италии Антонио Таяни в кулуарах встречи министров иностранных дел НАТО сообщил, что Берлускони был госпитализирован, так как предыдущая проблема не была решена.
Он уточнил, что не смог напрямую пообщаться с Берлускони, поскольку был занят на других встречах без телефона.
Берлускони в последние годы неоднократно страдал от приступов недомогания и только на прошлой неделе вышел из больницы.
Берлускони раскритиковал Мелони за встречу с Зеленским
- В конце февраля Сильвио Берлускони подверг критике встречи итальянского премьера Джорджии Мэлони и Владимира Зеленского в Брюсселе. Бывший лидер Италии сказал, что не встретился бы с Зеленским, будь премьером.
- Он обвинил украинского президента в войне с Россией. Берлускони считает, что если бы Зеленский прекратил "атаковать" Донбасс, то российское нападение на Украину не произошло бы вообще.
- В ответ правительство Мелони заверило, что Италия поддерживает Украину. В МИД Украины заявили, что Берлускони решил продемонстрировать лояльность российскому диктатору Путину, как делал это до этого с Муаммаром Каддафи.
- Владимир Зеленский жестче ответил на риторику Берлускони во время пресс-конференции с Мелони. Глава государства отметил, что дом Берлускони никогда не бомбили и друг бывшего премьера Италии Владимир Путин не отправлял в его страну танки.
- Зеленский пригласил Берлускони в Украину посмотреть на ужасы войны.