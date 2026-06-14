Российский диктатор Владимир Путин провел телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом. Политики договорились о визите доверенных лиц американского президента в Москву.

Об этом пишут пропагандистские СМИ, сообщает "24 Канал".

Смотрите также Переговоры Украины и России станут отдельной темой на саммите G7 во Франции, – СМИ

О чем договорились Путин и Трамп?

Беседа длилась 55 минут. Во время нее президент США вновь выступил за прекращение боевых действий в Украине.

Соединенные Штаты и Россия договорились организовать визит американской делегации в Москву. В ее состав войдут спецпредставитель Трампа на Ближнем Востоке Стив Виткофф и зять президента Соединенных Штатов Джаред Кушнер.

О результатах разговора рассказал помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков. Напомним, что он регулярно встречался с обоими посланниками Трампа.

Последние телефонные разговоры Трампа

Путин поздравил Трампа с 80-летием. По словам Ушакова, американский президент якобы был тронут поздравлением и отметил, что российский лидер стал первым среди иностранных глав государств, кто позвонил в Белый дом по случаю праздника.

Также президент США провел телефонный разговор с Зеленским. Президент Украины отметил, что во время разговора с Трампом подробно обсудил ряд ключевых вопросов, прежде всего – окончание войны.