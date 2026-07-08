Об этом Навроцкий рассказал во время беседы с журналистами.

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О чем Навроцкий говорил с Зеленским?

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что пообщался с Владимиром Зеленским накануне саммита НАТО в Анкаре.

Вчера во время ужина я беседовал со многими мировыми лидерами. Среди них, конечно, был и президент Зеленский. Может, сегодня еще представится возможность поговорить,

– заявил Навроцкий.

Навроцкий подчеркнул, что не хочет сосредотачиваться на разногласиях между Варшавой и Киевом. Вместо этого он подчеркнул важность поддержания диалога между странами, у которых есть общий враг.

По его словам, Польша и Украина должны продолжать общение, несмотря на любые двусторонние разногласия, ведь Россия остается общей угрозой для обоих государств.

Этот разговор стал первым между Владимиром Зеленским и Каролем Навроцким после скандала, связанного с лишением украинского президента польского ордена Белого орла.

Последние новости об отношениях между Польшей и Украиной

После ряда громких споров в отношениях между Киевом и Варшавой наступило некоторое информационное затишье. Однако это не означает, что проблемы исчезли, ведь часть польских политиков продолжает использовать антиукраинскую риторику, которая играет на руку Кремлю.

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок отметил, что Украине не стоит рассчитывать на быстрое улучшение отношений с Польшей, однако сейчас важно не допустить дальнейшей эскалации конфликта.

Обнародование Польшей объемов военной помощи Украине позволило более объективно оценить ее вклад в поддержку Киева. В украинском информационном пространстве роль Варшавы часто преувеличивали, тогда как наибольшую помощь с начала полномасштабного вторжения оказали США.