Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, отметив, что Украине не стоит рассчитывать на скорое улучшение отношений с Польшей, однако сейчас важно не допустить дальнейшей эскалации конфликта.

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Почему отношения Украины и Польши останутся непростыми

По мнению Валерия Клочка, обнародование Польшей объемов военной помощи Украине позволило более объективно оценить ее вклад в поддержку Киева. В украинском информационном пространстве роль Варшавы часто преувеличивали, тогда как наибольшую помощь с начала полномасштабного вторжения оказали Соединенные Штаты Америки.

Важно! Варшава обнародовала подробные данные о военной помощи Украине, общая стоимость которой за время большой войны достигла 16,55 миллиарда злотых. Львиная доля тяжелого вооружения и самолетов была передана в 2022–2023 годах. В то же время польское правительство отказалось принимать на себя новые финансовые обязательства перед Киевом из-за собственных высоких расходов на обеспечение безопасности границ ЕС.

Кроме того, Польша получала компенсацию из бюджета Европейского Союза за переданное Украине вооружение, а сейчас добивается выплаты еще одной части средств. По словам Клочка, украинские беженцы приносят польской экономике больше налоговых поступлений, чем страна тратит на их поддержку.

Руководитель Центра общественной аналитики по отношениям Украины с Польшей: видео

Он также подчеркнул, что нынешняя антиукраинская риторика отдельных польских политических сил носит гораздо более серьезный характер.

Команда Навроцкого, "Право и справедливость", Качиньский, "Конфедерация" – действуют исключительно по методичкам Кремля в прямом смысле этого слова,

– сказал Клочок.

Он предположил, что Варшава вряд ли согласится в ближайшее время передать Украине дополнительные ракеты для комплексов Patriot. Он объяснил это тем, что Польша сама активно готовится к возможным угрозам со стороны России и пытается сохранить собственные оборонные ресурсы.

"Но нужно стараться не раздувать дальше скандалы с поляками. Лучше заниматься деэскалацией этого вопроса. Но просто с поляками это не получится", – подытожил Валерий Клочок.