Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зазначивши, що Україні не варто розраховувати на швидке покращення відносин із Польщею, проте зараз важливо не допустити подальшої ескалації конфлікту.

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Чому відносини України та Польщі залишатимуться непростими

На думку Валерія Клочка, оприлюднення Польщею обсягів військової допомоги Україні дозволило об'єктивніше оцінити її внесок у підтримку Києва. В українському інформаційному просторі роль Варшави часто перебільшували, тоді як найбільшу допомогу від початку повномасштабного вторгнення надали Сполучені Штати Америки.

Важливо! Варшава оприлюднила детальні дані про військову допомогу Україні, загальна вартість якої за час великої війни сягнула 16,55 мільярда злотих. Левову частину важкого озброєння та літаків передали у 2022 – 2023 роках. Водночас польський уряд відмовився брати нові фінансові зобов'язання перед Києвом через власні високі витрати на безпеку кордонів ЄС.

Крім того, Польща отримувала компенсацію з бюджету Європейського Союзу за передане Україні озброєння, а нині домагається виплати ще частини коштів. За словами Клочка, українські біженці приносять польській економіці більше податкових надходжень, ніж країна витрачає на їхню підтримку.

Керівник Центру громадської аналітики про відносини України з Польщею: відео

Він також наголосив, що нинішня антиукраїнська риторика окремих польських політичних сил має значно серйозніший характер.

Команда Навроцького, "Право і справедливість", Качинський, "Конфедерація" – виключно діють за методичками Кремля в прямому сенсі цього слова,

– сказав Клочок.

Він припустив, що Варшава навряд чи погодиться найближчим часом передати Україні додаткові ракети до комплексів Patriot. Він пояснив це тим, що Польща сама активно готується до можливих загроз із боку Росії та намагається зберегти власні оборонні ресурси.

"Але треба намагатися не розігрівати далі скандали з поляками. Краще займатися деескалацією цього питання. Але просто з поляками не буде", – підсумував Валерій Клочок.