Бешеный пес покусал хозяйку на Прикарпатье: в городе ввели карантин

В городе Городенка Коломыйского района на Прикарпатье, собака покусала свою хозяйку. После проведения исследования в городе ввели карантин из-за бешенства.

Исследование провели по патологическому материалу от 12 октября 2021 года. Об этом сообщили 19 октября в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области.

Читайте также Впервые за 10 лет: на Львовщине из-за бешенства у кота ввели карантин

На Прикарпатье ввели карантин из-за бешенства собаки

Ивано-Франковская региональная государственная лаборатория Госпродпотребслужбы установила бешенство собаки, которая принадлежала гражданину города Городенки, что в Городенковской ОТГ Коломыйского района.

Собака покусала хозяйку. Бешенство обнаружили по результатам лабораторного исследования методом люминесцентной микроскопии.

Городенковское управление провело заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии.

Решением которой (говорится о вышеупомянутой комиссии – 24 канал) утвердили план мероприятий по ликвидации бешенства, определили неблагополучной территорией часть города Городенка, наложили карантинные ограничения и начали мероприятия по ликвидации бешенства,

– рассказали в ведомстве.

Кроме того, в очаге заболевания принимают меры по локализации заболевания.

Коротко о последних случаях бешенства в Украине

5 августа на Львовщине в селе Междуречье впервые за 10 лет у кота подтвердили бешенство. Из-за этого в Червонограде и прилегающих территориях с 30 июля ввели карантинные ограничения.

10 августа в Голосеевском районе Киева зафиксировали случай бешенства. Инфицировался кот, который покусал 4 человек. Впоследствии животное умерло.

8 октября в поселке на Волыни объявили карантин из-за бешенства. Болезнь обнаружили у лисы, которая погибла от удушения местной собаки.

Владельцев домашних животных предупреждают, что для предотвращения возникновения бешенства, а если появились клинические признаки болезни, – информировать службу ветеринарной медицины или доставить животное для осмотра к ветеринару. Также в случае контакта домашних животных с дикими – сообщить ветеринарам для проведения соответствующих мер, чтобы предупредить заражение и гибель домашнего животного.