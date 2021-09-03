Беспардонные они, – оккупант Путин пожаловался на украинских президентов

Владимир Путин пожаловался на "беспардонных" украинских президентов. Мол, они приходят к власти с лозунгами нормализации отношений с Россией, а затем "прогибаются под давлением националистов".

Путин об украинской власти

Еще ни одна украинская власть не выполнила "свое обещание" улучшить относить с Москвой. Об этом президент страны-агрессора заявил на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

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Они беспардонно бросают своих избирателей и перетягивают реальную политику в совершенно другом направлении. Это происходит под давлением крайних националистов,

– заявил Путин.

Он считает, что новоизбранные президенты хотят удовлетворить только эту когорту общества. "Мы видим, к каким результатам это приводит в украинской экономике и социальной сфере", – сказал политик.

Отношения Украины и России "ненормальные и неестественные"

Президент, который оккупировал часть территории Украины, пожаловался, что отношения между двумя странами сейчас "ненормальные и неестественные". Он надеется, что в ближайшее время они улучшатся.

Кроме того, российский лидер обратился к Владимиру Зеленскому. Он призвал президента принять участие в Восточном экономическом форуме в России, если того переизберут, и он "выстроит курс на нормализацию отношений".