Беспилотник Bayraktar на Донбассе бил по оккупантам дважды, – СМИ
Источник:фейсбук Юрия Бутусова
Из-за серьезного обострения на Донбассе украинские военные впервые применили в сторону оккупантов турецкий беспилотник Bayraktar. Однако журналист Юрий Бутусов утверждает, что ударов по артиллерии оккупантов было несколько, а не один.
Бутусов утверждает, что тогда уничтожили 2 гаубицы Д-30 оккупационных сил России.
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Рассказ очевидцев
Как пишет журналист, очевидцы удара рассказали, что благодаря оптике беспилотника удалось с высокой четкостью увидеть вражескую батарею, которая вела огонь. Тогда боевики обстреляли Гранитное, погиб украинский защитник.
Мы могли применить только один беспилотник, в нашем распоряжении было только 3 пуска. Мы видели десятки важных целей, но надо было подавить огонь батареи... Когда мы ее обнаружили, то установили, что в ней 3 гаубицы, а прицеливание осуществлялось из центрального оружия,
– сказал очевидец.
Отметили, что времени ждать не было. Первый пуск был успешным, но расчет гаубицы при этом не пострадал. В последний момент от места взрыва отошел один артиллерист.
Как состоялся второй удар
По словам очевидцев, когда стемнело и в районе Гранитного снова начались обстрелы, Bayraktar еще раз пошел в атаку. Там же украинским военным удалось уничтожить вторую гаубицу Д-30. После второго удара артиллерия оккупантов наконец успокоилась.
Бойцы резюмировали, что беспилотник длительное время находился в зоне действия российской ПВО. Однако очевидно, что противник не смог ни обнаружить, ни сбить его.
Бутусов показал видео с командного пункта украинских военных, которые наблюдали за ударами беспилотника по врагу.
Удар беспилотника, смотрите видео:
В ООС не исключают, что могло быть несколько ударов
Начальник пресс-центра объединенного командного пункта ООС Ярослав Мельничук рассказал 24 каналу, что в боевых целях беспилотник Bayraktar использовали только 26 октября. На вопрос, могло ли быть несколько ударов Мельничук ответил, что "возможно".
Что известно о применении беспилотника
- Турецкие ударные беспилотники Bayraktar есть на вооружении украинской армии еще с 2019 года. Впервые их применили 26 октября 2021 года во время обстрела боевиками наших позиций возле Гранитного.
- После применения Украиной беспилотника в Москве устроили истерику. Там заявляли о нарушении минских соглашений и эскалации конфликта на Донбассе украинской стороной.
- В Германии и Франции выразили обеспокоенность из-за обострения конфликта на Донбассе после применения беспилотников.
- Однако президент Владимир Зеленский подчеркнул всем, что Украина просто защищалась.