"Ланцеты" достают до Харькова: летчик-инструктор назвал средства для их уничтожения

Вражеские беспилотники "Ланцет", разработанные россиянами в 2019 году, долетают до пригорода Харькова. Они могут наносить удары по бронетехнике и военным объектам и использоваться для разведки. Однако "Ланцеты" не способны на масштабные удары.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, заявив, что "Ланцеты" способны лететь от 40 до 50 километров, поэтому до Харькова точно доходят, особенно до севера и северо-запада. Но это не масштабные удары, ведь "Ланцет" – недешевое оружие, из которого просто так работать не будут, поэтому его используют, что достать некоторые военные инфраструктурные объекты.

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Несколько механизмов для противостояния

Роман Свитан считает, что "Ланцетам" могут противостоять несколько механизмов – системы радиоэлектронной борьбы и зенитно-ракетные комплексы различного уровня, начиная от "Гепардов" и заканчивая "Буками", которые переоборудованы под использование американских ракет AIM-7.

Основная задача – это уничтожение "Ланцетов" при заходе на нашу территорию. Это фронтальные задачи зенитно-ракетных комплексов наших армейских систем и систем мобильных групп,

– отметил военный эксперт.

Он добавил, что "Ланцеты" хорошо видно и слышно, если понимать и знать, что это они. Поэтому механизмы, как их остановить, есть. Но россияне однозначно будут пытаться достать до Харькова.

Обороной вопрос не решить

По мнению Романа Свитана, если Украина будет только обороняться, вопрос не решить. ВСУ нужно наступать и отодвигать линию боевого соприкосновения в сторону России на 50 – 70 километров.

Надо как минимум прекратить работу основных средств армейской артиллерии с РСЗО, прежде всего "Ланцетов". Для развертывания Patriot в районе Харькова нужна также полоса безопасности 50 – 70 километров. То есть нашему военному командованию надо просчитывать эти механизмы, как и заход на российскую территорию для безопасности харьковчан,

– подчеркнул Свитан.

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